Bari, al San Paolo le case popolari cadono a pezzi: la denuncia

Le case popolari al San Paolo cadono a pezzi. La denuncia sui social dove una residente ha postato delle foto che raccontano degrado e e muri scrostati. L’umidità, probabilmente o la mancanza di manutenzione hanno reso alcune abitazioni invivibili. “Arca Puglia Centrale le vostre unità immobiliari cadono a pezzi – scrive l’utente. Sono anni che facciamo segnalazioni su segnalazioni. L’unica risposta da qualsiasi vostro ufficio o vostro funzionario è che non ci sono soldi per appaltare i lavori. Come sempre aspettiamo prima che qualcuno si faccia male sul serio”.