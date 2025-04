I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

Gli spari contro l’auto della mamma di un magistrato. La morte di Papa Francesco. Al via i lavori in piazza Moro. La richiesta dei domiciliari per il sindaco di Molfetta. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.

Domenica 20 aprile. Spari contro l’auto della mamma di un magistrato

Lunedì 21 aprile. Muore Papa Francesco, il cordoglio della politica

Martedì 22 aprile. Al via i lavori in piazza Moro per la riqualificazione

Mercoledì 23 aprile. Caso bando Aeroporti, Fiorella indagata

Giovedì 24 aprile. Chiesti i domiciliari per il sindaco di Molfetta

Venerdì 25 aprile. Scontro tra auto e moto, muore 20enne

Sabato 26 aprile. Funerali Papa Francesco, i messaggi sui balconi