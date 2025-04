Bari, è un giorno festivo ma “la navetta bus non è attiva”

È un giorno di festa, cittadini e turisti riempiono le vie della città. Tanti devono raggiungere il centro, magari utilizzando le navette. Ma arrivati dinanzi al mezzo che avrebbe dovuto trasportarli…l’amara sorpresa. Una scritta a mano su un foglio bianco: “Oggi la navetta non è attiva”. È accaduto ieri, 25 aprile, a denunciarlo sui social Pino Bruno. Ma non è un caso isolato, più di una volta sono stati segnalati problemi con i mezzi, in particolare dai turisti che hanno spesso lamentato “criticità del servizio” e si sono ritrovati a vivere diversi disagi.

“Vaglielo a spiegare ai tantissimi turisti – scrive Bruno – ospitati nelle decine di b&b che ormai proliferano anche in periferia, che a Bari il servizio di trasporto pubblico nei giorni festivi viene ridotto all’osso e che la navetta bus per il centro non funziona. E come lo scoprono turisti e indigeni? Con un cartello scritto a mano”, conclude.