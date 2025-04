La ‘baresità’ di Gianni Ciardo torna sul palco

Ultimo round della stagione teatrale “Il Sacro Fuoco” al Teatro Di Cagno di Bari con “Successo”, cavallo di battaglia di Gianni Ciardo in cui ci si diverte dal primo fino all’ultimo momento. Siamo a Milano, negli uffici di un’agenzia assicurativa dove Simone, barese trapiantato, lavora da circa sei mesi. Sta per iniziare un lungo weekend di vacanze e Simone ha appena ottenuto l’atteso appuntamento con Gilda. Il turno di lavoro è quasi terminato, Simone va in bagno per lavarsi le mani e mentre parla al telefono la porta, difettosa, si richiude definitivamente. Lo sfortunato protagonista ha davanti a sé quattro giorni in un bagno, senza mangiare, né bere, né parlare con altri che sé stesso. Riuscirà Simone a rivedere Gilda e …ad uscire dal bagno?

La situation comedy è garantita. In fondo a chi di noi non è capitato almeno una volta di chiudere la porta di un bagno pubblico o di un ascensore e pensare con timore che possa non aprirsi più? Se si chiede a Gianni Ciardo perché ama questo monologo, risponderà che è il personaggio di Simone a travolgerlo, con il suo carattere da meridionale che ha creduto di aver troncato le radici con il Sud, ma che la situazione estrema che si ritrova a vivere, fa tornare a galla in tutti i suoi caratteri più tipici, come l’arrabbiatura, la nostalgia, la paura reverenziale verso chi è al di sopra di lui. Una vittima dei nostri giorni. Le scenografie sono a cura del Maestro Damiano Pastoressa. Appuntamento al Teatro Di Cagno di Bari, in Corso Alcide de Gasperi 320, dal 26 APRILE al 18 MAGGIO

ogni venerdì, sabato e domenica.