Turismo, dalla storia alla natura: ecco Cassano Murge

Dalla natura alla storia, oggi siamo a pochi chilometri da Bari, dove, tra foresta e tradizioni antiche, sorge Cassano delle Murge (o più semplicemente Cassano Murge), un piccolo borgo dal fascino autentico che sorprende chiunque decida di visitarlo. Con la sua altitudine che sfiora i 350 metri sul livello del mare, è uno dei comuni più alti della Puglia, e regala scorci mozzafiato, aria pulita e un patrimonio storico e naturalistico che merita di essere scoperto.

Tra storia e spiritualità



Cassano vanta origini antichissime. Le sue grotte raccontano storie di uomini preistorici, con reperti archeologici di grande rilievo come un menhir datato tra il 2500 e il 2000 a.C. Ma è anche un luogo attraversato da epoche turbolente, teatro di scontri storici come la Guerra Greco-Gotica. Chi è in cerca di spiritualità e bellezza artistica non può perdersi il suggestivo Santuario di Santa Maria degli Angeli, costruito su una grotta dove, secondo la tradizione, si verificarono apparizioni mariane. Oggi, il convento custodisce affreschi e opere d’arte in un’atmosfera di raccoglimento e serenità. Non distante, la Chiesa di Santa Maria Assunta, costruita nel 1858 sui resti di un’antica chiesa romanica, incanta con le sue tre navate e le tele preziose firmate da Michele Montrone e Umberto Colonna.

Passeggiando nel centro storico



Il centro di Cassano Murge è un labirinto di vicoli, case in pietra e scorci pittoreschi. Tra le tappe imperdibili c’è il Palazzo Marchesale Miani Perotti, esempio di architettura barocca, oggi sede di una pinacoteca, biblioteca e fulcro della vita culturale del paese. Proseguendo, ci si imbatte nella Casa Torre, unica testimonianza sopravvissuta di un’antica tipologia abitativa che univa le funzioni difensive delle torri medievali con quelle domestiche.

Natura protagonista: la Foresta Mercadante ma non solo



A pochi chilometri dal centro, la Foresta Mercadante è un vero e proprio paradiso verde. Realizzata artificialmente nel 1928 per contrastare l’erosione del suolo, oggi è un’oasi rigogliosa perfetta per escursioni, picnic, giri in bici o semplici passeggiate. Un luogo ideale per staccare dalla frenesia quotidiana e riconnettersi con la natura. Cassano è anche una tappa del celebre Cammino Materano, l’itinerario che collega Bari a Matera, offrendo ai camminatori panorami mozzafiato e l’occasione di riscoprire i ritmi lenti della vita. In estate, il borgo si anima con eventi e sagre che celebrano le pietanze tipiche.