Massimo Donno, chitarra e voce di un spettacolo nel Salento

Prosegue con grande partecipazione la rassegna musicale “Solo di Giovedì”, promossa dalla Camerata Musicale Salentina in collaborazione con l’Associazione Junior Band di Melissano. Il terzo appuntamento è in programma per giovedì 8 maggio, alle ore 20:15, presso il suggestivo Don Ray Club di Melissano (presso il Palazzo Santaloja, in Via Leonardo da Vinci, angolo Via Sicilia). Protagonista della serata sarà Massimo Donno, cantante e chitarrista salentino, che porterà al Don Ray Club il suo ultimo lavoro “La spada e l’incanto”, un concerto dal forte impatto emotivo e spirituale, liberamente ispirato a “Il Cantico delle Creature” di San Francesco d’Assisi.

“La spada e l’incanto” è una riscrittura in forma di canzone del Cantico delle Creature, un vero e proprio omaggio a questo componimento che nel 2025 compie ottocento anni. Un lavoro che riporta all’epoca contemporanea una serie di temi fondamentali come l’ambiente, il rapporto tra gli esseri umani, tra l’uomo e la natura. Sarà un viaggio musicale tra parole e suoni, in cui tradizione e contemporaneità si intrecciano per dar vita a un racconto che unisce riflessione e poesia, con arrangiamenti essenziali e profondamente evocativi. “La spada e l’incanto” è un inno alla forza disarmante della bellezza, della natura, dell’armonia tra l’uomo e il creato. La rassegna “Solo di Giovedì” continua così a valorizzare la musica d’autore e le esibizioni in solo, offrendo al pubblico esperienze intime e autentiche in una location, il Don Ray Club di Melissano, dal forte carattere identitario. Prevendite disponibili presso la sede della Camerata Musicale Salentina (temporaneamente in Viale Oronzo Quarta 20 a Lecce), online e nei punti vendita del circuito Vivaticket. Fondata dal M° Carlo Vitale nel 1970, la Camerata Musicale Salentina è sostenuta dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dal Comune di Lecce. Sponsor della manifestazione Banca Popolare Pugliese.