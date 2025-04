Bari, auto sui binari a Palese: treni fermi e disagi

Per cause in corso di accertamento due auto sono rimaste bloccate sui binari al passaggio a livello di via D’Annunzio a Palese. Sul posto la polizia locale. I treni sono stati fermati e si registrano disagi alla circolazione ferroviaria. Problemi anche sulla tangenziale, completamente bloccata sia per perdita carico da un camion sia perché alcuni veicoli stanno svoltando proprio sulla strada bloccata a causa delle auto ferme in mezzo al passaggio a livello.