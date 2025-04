Marciapiedi trasformati in discariche dei rifiuti nel rione Libertà. Ecco quello che i residenti hanno trovato questa mattina in via Don Bosco e in via Principe Amedeo. Uno scempio lasciato da qualche incivile che continua a trattare i marciapiedi appunto come discariche. Il Comune ha potenziato i controlli per sanzionare chi getta ingombranti senza fare riferimento al servizio di raccolta dell’Amiu.