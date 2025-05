Bari, ritrovata carcassa tartaruga in spiaggia: “Sempre di più”

Carcassa di tartaruga ritrovata sulla spiaggia. È accaduto a Palese. A segnalarlo alcuni residenti che lamentano un aumento sempre più cospicuo della presenza di carcasse di animali di specie protetta. “Un vero peccato – ha raccontato una cittadina – eravamo al mare con i bimbi e ci siamo ritrovati di fronte a questo. Ma non è la prima volta. Capita sempre più spesso. Non possiamo sicuramente conoscerne le cause, ma fa molta tristezza, anche perché per come l’abbiamo ritrovata, sembrava incagliata”, ha concluso.