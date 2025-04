Caso aeroporti Puglia, pm Bari acquisisce nuovi documenti

La Procura di Bari ha disposto l’acquisizione di ulteriori documenti nell’ambito dell’indagine per falso che coinvolge Carmela Fiorella, 38 anni, moglie del consigliere regionale del Pd Filippo Caracciolo. Fiorella è sotto inchiesta per aver presentato una falsa laurea in Economia per partecipare a un concorso indetto da Aeroporti di Puglia per il ruolo di manager delle risorse umane. Dopo essere risultata vincitrice, Fiorella è stata assunta il 1° aprile, ma si è dimessa appena 15 giorni dopo.

L’indagine è partita in seguito alla denuncia presentata da Aeroporti di Puglia e successivamente dall’Università di Bari. Gli inquirenti ora stanno esaminando tutta la documentazione relativa alla procedura concorsuale vinta da Fiorella, la quale, secondo quanto riportato da La Gazzetta del Mezzogiorno, è stata preferita rispetto alla manager delle risorse umane di Ita Airways a Londra.

Il 18 aprile, Fiorella ha pubblicamente chiesto scusa per l’accaduto, ammettendo le sue responsabilità e dichiarando di aver agito “accecata dall’ambizione”. In realtà, la 38enne, che in passato ha ricoperto il ruolo di consigliera di amministrazione di Acquedotto pugliese, possiede una laurea in Scienze delle amministrazioni conseguita all’Università di Bari e un master di primo livello in Organizzazione del personale, ottenuto alla Bocconi di Milano. Titoli che, stando alle normative, non le avrebbero permesso di partecipare al concorso.