Scomparso 26enne a Barletta, ricerche in corso

Da venerdì notte non si hanno più notizie di Francesco Diviesti, 26enne di Barletta. “Era uscito come fanno tanti ragazzi della sua età, ma per la prima volta non è rientrato a casa né ha avvisato i genitori, che ora sono estremamente preoccupati”, ha riferito all’ANSA l’avvocato della famiglia, Michele Cianci.

Francesco lavora come parrucchiere insieme al padre. La sera del 25 aprile è uscito di casa intorno alle 20:30 e da quel momento si sono perse le sue tracce. Le ultime immagini che lo ritraggono risalgono alla mezzanotte dello stesso giorno, quando è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza mentre entrava nel barber shop di famiglia. I filmati sono ora all’esame dei carabinieri, che indagano sulla scomparsa. Il padre ha provato ripetutamente a contattarlo, ma il cellulare del ragazzo risulta spento. “I genitori sono in forte apprensione. Temono che possa essergli successo qualcosa, ma non hanno alcuna idea di cosa”, ha aggiunto il legale. Anche il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, ha lanciato un appello sui social: “Aiutiamo la famiglia a ritrovare Francesco. Chiunque lo avvisti contatti immediatamente le forze dell’ordine”.

Foto Facebook