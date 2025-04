Festa di San Nicola a Bari, sorteggiati i motopescherecci

Si è tenuto oggi il tradizionale appuntamento con il sorteggio utile per scegliere i due moto motopescherecci che porteranno il quadro e la statua del Santo il 7 e l’8 maggio durante la festa di San Nicola: saranno la Gina Madre e l’Antonella D. Un momento tanto atteso che apre ai festeggiamenti del santo patrono in vista del prossimo 6, 7 e 8 maggio in cui la città accoglierà fedeli, cittadini e turisti, tra eventi, momenti religiosi e tante attività. “C’è grande attesa per i tre giorni Nicolaiani – ha detto il sindaco Vito Leccese presente al sorteggio – immensa è la mia emozione nel festeggiare per la prima volta San Nicola da sindaco”, ha concluso.