Prostituzione nel centro culturale, due arresti a Trani

Ufficialmente era la sede di una associazione culturale in realtà era un locale per appuntamenti con prostitute. È quanto sostengono i poliziotti che hanno arrestato un uomo di 50 anni e la compagna di venti anni più giovane, entrambi di Corato (Bari). Sono accusati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Il 50enne risponde anche di ricettazione e detenzione abusiva di arma da sparo. Secondo quanto accertato dalle indagini coordinate dalla Procura di Trani, i due avrebbero pubblicato sulle piattaforme web specializzate in incontri on line diversi annunci che poi, secondo gli inquirenti, sarebbero stati consumati nell’appartamento di Trani in cui era stata registrata la presenza di una associazione culturale così come testimoniato dal contratto di locazione. A insospettire i poliziotti, sono stati i continui andirivieni di uomini dall’appartamento. Nel corso della perquisizione, gli agenti hanno trovato circa tremila euro in contanti in banconote di vario taglio, diversi supporti informatici, un’agenda dove venivano riportati con cura orari e modalità di appuntamento con la clientela e un fucile detenuto illecitamente dal 50enne. I due indagati sono agli arresti domiciliari.