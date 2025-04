San Nicola a Bari, oggi il sorteggio dei motopescherecci

È iniziato ufficialmente ieri con l’esposizione della statua del Santo in Basilica, il programma per i festeggiamenti di San Nicola.

Oggi invece tocca al tradizionale sorteggio dei motopescherecci che dovranno trasportare il quadro e la statua del Santo il 7 e l’8 maggio. Appuntamento alle 18.30 in Basilica. Seguiranno la processione e lo spettacolo pirotecnico.

Il 7 maggio toccherà al corteo storico, preceduto alle 18 dallo sbarco del quadro del Santo da San Giorgio. Il corteo partirà dal Castello alle 20.30 fino a raggiungere la Basilica.

L’8 maggio alle 10 al molo San Nicola si terrà la Celebrazione Eucaristica con la benedizione del mare e l’imbarco della statua del Santo, che rientrerà alle 20 e sarà portata in piazza del Ferrarese. Alle 22 spettacolo pirotecnico ed infine il 9 maggio la cerimonia per la Sacra Manna alle 18 in Basilica e la chiusura alle 22 con i fuochi d’artificio.

(Foto sei di barivecchia se)