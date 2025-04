Bari, due nuove opere nella pinacoteca Giaquinto

La Pinacoteca Metropolitana “Corrado Giaquinto” si arricchisce di due nuove opere di grande valore artistico e simbolico donate generosamente da due artisti pugliesi: Cosciente luminescenza di Ignazio Gadaleta (Molfetta, 1958) e Icona di Michele Carone (Bari, 1952). Le due opere entreranno a far parte della collezione permanente della Pinacoteca grazie alla delibera approvata all’unanimità dal Consiglio metropolitano su proposta della consigliera delegata alla Tutela e valorizzazione del patrimonio della Pinacoteca.

Si tratta di un atto che conferma il legame profondo tra il territorio, i suoi artisti e la Pinacoteca metropolitana quale istituzione di prestigio in grado di accogliere, conservare e rendere fruibili al pubblico di visitatori, appassionati e studiosi, le opere donate così come avvenuto con i generosi lasciti, tra gli altri, delle collezioni Cifariello, Bianchi, Castellaneta, Ferrara, De Gemmis, Grieco, Lanave, Pagnozzato, Colella, Saponara, Morino, Feliziani, Guaricci, Caccavalle, Iurilli, Purgatorio e Macario.

Ciascuna donazione costituisce non solo un effettivo aumento quantitativo del patrimonio della Città metropolitana di Bari e, in particolare, dei beni in dotazione alla Pinacoteca, ma accresce il prestigio e l’importanza del museo come luogo vivo di memoria, arte e identità condivisa.

Le opere di Gadaleta e Carone saranno esposte al pubblico nell’ambito della prossima mostra antologica dedicata alle più recenti donazioni ricevute dal museo dal titolo Il dono dell’arte. Le donazioni alla Pinacoteca metropolitana “C. Giaquinto” 2014-2024 che sarà inaugurata sabato 24 maggio 2025.