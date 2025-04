Il 1° maggio a Mola: una giornata di musica, cinema e volontariato

Per il secondo anno consecutivo, Piazza XX Settembre a Mola di Bari diventerà palcoscenico per una grande giornata di condivisione tra le realtà del territorio, grazie alla nuova edizione di “1 maggio Maul”, la giornata organizzata dall’associazione culturale ETRA ETS (presieduta da Luciano Perrone, coordinatore generale del progetto “MAUL – Premio Enzo Del Re”), dalla Libreria Culture Club Cafè di Domenico Sparno e dalla sezione comunale dell’AVIS, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Mola di Bari .

Dalle 12.00 del primo maggio, ad omaggiare la ricorrenza della Festa dei lavoratori, a Mola di Bari ci saranno gruppi locali, associazioni di volontariato, cooperative culturali.

Alle 12.00 nella Sala conferenze di Palazzo Roberti, la cooperativa Camera a Sud inaugurerà una mostra, aperta sino all’11 maggio, intitolata “Essere donne. Il canto di Cecilia”. Dodici manifesti per raccontare lo sguardo anticonformista e femminista di Cecilia Mangini. La mostra è un omaggio visivo a Cecilia Mangini, pioniera del documentario italiano e figura di riferimento nella narrazione dei diritti, delle lotte sociali e dell’emancipazione femminile. L’esposizione si compone di manifesti originali, progettati a partire da frasi, immagini e visioni tratte dall’opera della regista molese. Ogni manifesto interpreta un tema centrale del suo lavoro: la libertà, l’impegno, la memoria, il margine, lo sguardo. Il linguaggio grafico diventa così strumento di attivazione culturale, capace di dialogare con lo spirito critico e poetico di Cecilia Mangini. La mostra, curata da Camera a Sud e disegnata da Roberta Cagnetta, invita il pubblico a una riflessione sul presente attraverso l’eredità viva di una delle voci più radicali e innovative del nostro cinema documentario.

Dalle immagini alla musica perchè da due anni, l’organizzazione del concerto del primo maggio diventa anche il pretesto per scegliere una band che possa esibirsi durante la serata di “MAUL”, il concerto omaggio alle idee e all’arte di Enzo Del Re che vede la direzione artistica della giornalista Timisoara Pinto. Ai principi di libertà e memoria, si ispira infatti l’impegno del corpofonista molese noto per i testi dalla forte connotazione politica e sociale. Quest’anno sul palco dell’ “1 maggio Maul” suoneranno, in ordine alfabetico:

BACK TO THE FUTURE, una band formata da musicisti molesi che propongono i classici della musica rock italiana e internazionale degli anni 70/80. Sul palco Antonio Diomede voce, Vito Angelo Colonna chitarra, Angelo Sabatelli tastiera, Gianfranco Porcelli basso, Alessandro Santoro alla batteria.

DECARDINALS è una band punk/hardcore di Bari, che esprime rabbia, energia e melodie con la stessa potenza con cui il mare che si infrange sugli scogli. Il progetto è nato nel 2017 da Domingo Bombini, già chitarra storica di Frantic e Waiting for Better Days, che parallelamente al progetto DONBRUNO, torna a scrivere testi e musiche dalle sonorità spedite e senza fronzoli. La band è formata da Domingo Bombini voce e chitarra, Fabio Casadibari batteria, Gabriele Rana basso e Luca Ficarella chitarra e cori. All’attivo hanno un demo di 4 tracce, uscito nel 2018, e il loro album di debutto “American Boy” uscito nel 2021. Stanno lavorando all’uscita di un nuovo EP.

DEEJAY SKY è Giuseppe “Joe” Damato, nato a New York nel 1979. Inizia la sua avventura come DJ e speaker radiofonico nelle radio locali nel 1996. Si esibisce in vari contesti musicali impressionando il pubblico per il crossover di generi. Spazia dall’hiphop old school all’R&B, dal rock, al soulfoul house, al Sound Garage di New York.

FEEL BEATS BAND (Sentire i Battiti), band molese che propone oltre a brani inediti, brani editi pop&rock della scena italiana e internazionale, il tutto in un’atmosfera allegra coinvolgente e spensierata. I “Feel Beats” interpretano ogni nota con lo scopo di appassionare ed emozionare lo spettatore con i “battiti” che solo la buona musica può trasmettere. Alla voce e alla chitarra ascolteremo Mario Pinto, alla chitarra ritmica Piero Pinto, al basso Mario Iannuzziello, alla batteria e cori Giuseppe Pinto.

GLI AMICI DI CARLETTO gruppo barese che presenta un progetto con cui ripercorre le sigle dei cartoni animati manga giapponesi degli anni ‘70, ‘80 e ’90. Tutti brani suonati e rivisitati in chiave rock, con travestimenti e abiti di scena, per uno spettacolo esilarante e al tempo stesso di spessore musicale. TantI anche i medley che uniranno le sigle dei cartoni a canzoni provenienti dal rock, metal, pop e persino dal repertorio più puramente popolare. Gli amici di Carletto sono: Alex K alla chitarra, The Demon al basso, Frank Lewis e Antonella Lacasella voce, Francesco Romano alla batteria.

I METAVERSO sono una band del sud est barese formata da Antonio Gridi alla voce, Vito Sportelli alla batteria, Mauro Conte Giacomo al basso, Nicola Pellegrini alla chitarra e Roberto Verna alle tastiere. La band, di stampo pop rock, propone brani inediti.

JOE PANSA classe 1981, cantautore e stand up comedian. Ha iniziato la sua carriera musicale con il rap alla fine degli anni ’90. Negli anni successivi, esplora diversi generi musicali, dal funk al folk, fino a sviluppare un cantautorato più ricercato e personale. Parallelamente alla sua carriera musicale, Joe Pansa si forma nel mondo del teatro, partecipando a diversi workshop di teatro comico, stand-up e improvvisazione.

KAPADURA è una band 100% Molese che suona punk drop rock. La loro è musica inedita contro ogni forma d’ingiustizia e discriminazione sociale. Si esibiranno Pasquale Di Bari voce e basso, Dario Contessa alla chitarra elettrica, Giandavide Palumbo alla batteria.

ZEKKA, al secolo Marino Daugenti, molese classe 1987. All’età di 14 anni inizia a scrivere poesie e versi in rima. All’età di 16 anni conosce la sua prima “crew” hip hop e inizia a scrivere e registrare i primi pezzi rap nella cui cultura cresce. Nel percorso artistico ha all’attivo diverse collaborazioni per sperimentare i differenti generi musicali: funk ed elettrofunk con il collettivo Easy Funk, rap e genere “acustico” nel duo Marmenta. Il suo album da solista è “CLASSE OPERAIA” che racchiude tutte le influenze di vita e musicali acquisite fino ad oggi.

Per tutta la giornata la sezione molese dell’AVIS allestirà un’area gioco con i gonfiabili per i più piccoli, e un gazebo con l’infopoint utile a chi volesse avere notizie sulle donazioni e sui servizi offerti dall’associazione.

Nel corso della giornata, grazie a SmilePuglia, sarà possibile visitare “I mercatini del Sorriso” dalle 10.00 alle 21.00 dove sarà possibile trovare creazioni fatte a mano, hobbistiche e opere di ingegno. Sarà presente anche un gazebo di sensibilizzazione sulla fibromialgia e sul dolore cronico.

Il Caffè Aroma, inoltre, allestirà un’area food e beverage nella zona dedicata alla musica garantendo così un’offerta gastronomica di qualità e un’esperienza coinvolgente per il pubblico. Previsti infatti anche show cooking e brace, con prodotti tipici pugliesi.