Investe una donna e scappa, identificato a Putignano

Alla guida di un furgone, ieri sera a Putignano, nel Barese, avrebbe travolto e investito una 35enne per poi scappare senza prestarle soccorso. L’uomo è stato poi identificato e ora la sua posizione è al vaglio dell’autorità giudiziaria. Si tratta di un uomo di 26 anni originario del Tarantino. Secondo quanto emerso finora dalle indagini degli agenti della polizia locale, la vittima stava attraversando via Napoleone Bonaparte, strada che si trova alla periferia della città, quando il mezzo l’avrebbe travolta. Il 26enne, però, invece di fermarsi, avrebbe proseguito la corsa. La sua identificazione è stata possibile grazie all’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza delle attività commerciali della zona. La 35enne, che ha riportato diverse ferite, è ricoverata in prognosi riservata.