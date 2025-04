A Bari visite gratuite e prevenzione “per la festa della mamma”

Visite gratuite e prevenzione per celebrare le mamme e le donne. Si è tenuta stamattina, nella sala giunta di Palazzo di Città, la presentazione di “Gesti d’Amore”, l’iniziativa promossa dalla Lilt Bari e dedicata alla prevenzione, in programma sabato 10 e domenica 11 maggio, in occasione della Festa della mamma. A illustrare i dettagli dell’appuntamento sono stati l’assessora alla Giustizia, al Benessere sociale e ai Diritti civili del Comune di Bari, la presidente di Lilt Bari Marisa Cataldo, Gianni Izzi (senologo e direttore sanitario Lilt Bari), Michele Barbara (otorinolaringoiatra) e Francesco Lorusso (odontoiatra).

L’evento, patrocinato dal Comune di Bari e ospitato nella sala ex Tesoreria a Palazzo di Città, offrirà visite senologiche, otorinolaringoiatriche e odontoiatriche gratuite grazie all’impegno dei medici volontari della Lilt. Le visite saranno effettuate sabato 10 maggio dalle 9 al pomeriggio, domenica 11 dalle 9 alle 13: è necessario prenotarsi entro venerdì 9 maggio, scrivendo all’indirizzo mail bari@lilt.it o chiamando il numero 0805210404.

“Oggi presentiamo un’iniziativa bellissima, importante, perché Palazzo di Città apre le sue porte a medici, operatori, volontari e cittadini, per trasformarsi in un ‘villaggio della prevenzione’ – ha commentato l’assessora – . L’amministrazione comunale è al fianco di chi rende possibili questi momenti di sensibilizzazione, che consentono di intercettare per le visite anche i cittadini che non sono avvezzi a sottoporsi a screening e controlli periodici, per tanti motivi, compreso il timore della diagnosi. Questa due giorni è un gesto di grande attenzione, ricordando che la prevenzione può salvare tante vite: grazie a tutti coloro che si impegnano, con cui vogliamo fare rete in favore e di fianco alla comunità barese”.

“La prevenzione è il dono più grande che possiamo fare a noi stessi e alle persone che amiamo – ha dichiarato Marisa Cataldo -. Offrendo, in occasione della festa della mamma, visite gratuite senologiche, odontoiatriche e otorinolaringoiatriche, la Lilt scende in campo ancora una volta con l’obiettivo di sensibilizzare e promuovere la diagnosi precoce. I controlli sono fondamentali per individuare eventuali problemi di salute in fase iniziale, quando le possibilità di trattamento sono maggiori. Questa volta con una collaborazione che fa la differenza: un ringraziamento speciale va, infatti, al nostro sindaco e all’amministrazione comunale per aver messo a disposizione il Palazzo di Città, un luogo simbolico che rappresenta la vicinanza delle istituzioni alla comunità. Grazie anche ai medici, agli specialisti e ai volontari della Lilt, che con il loro impegno rendono possibili due giornate di prevenzione”.

“La prevenzione primaria, fondata su stili di vita sani, quella secondaria (autopalpazione ed esami diagnostici come ecografia e mammografia) e quella terziaria (monitoraggio post-trattamento e supporto) sono fondamentali – ha spiegato Gianni Izzi – . La diagnosi precoce, specialmente nel tumore della mammella, aumenta notevolmente le probabilità di guarigione. La Lilt di Bari svolge un ruolo attivo nella sensibilizzazione e nell’offerta di screening. E l’utilizzo di attrezzature diagnostiche all’avanguardia, come mammografi con tomosintesi, fa la differenza per garantire una valutazione accurata”.

“La prevenzione è la difesa migliore – ha sottolineato Michele Barbara -. Spesso i segnali delle patologie oncologiche del distretto testa collo, che comprende cavo orale, orofaringe, ipofaringe e laringe, sono ignorati o associati a malattie stagionali come raffreddore o mal di gola. Rintracciare, invece, rapidamente i segnali di un carcinoma è cruciale per una diagnosi precoce, specie se si considera il tasso di sopravvivenza che sale all’80-90%, contro un’aspettativa di vita di 5 anni per coloro che scoprono la malattia in fase avanzata. In Italia, ogni anno, sono diagnosticati circa 10mila casi (fonte Aiom). Questo tipo di tumore tende a colpire maggiormente gli uomini (70% dei casi) e le persone di età superiore ai 40 anni, ma le diagnosi fra le donne e gli under 40 sono in aumento”.

“La prevenzione resta il cardine della medicina – è stato il messaggio di Francesco Lorusso -. Tutti gli organi sono esposti a fattori potenzialmente portatori, induttori di patologia e cancerose. La loro conoscenza, la loro individuazione ci consente di adottare comportamenti salutari evitando guai peggiori. Si pensi per il cavo orale al pericolo insito nel tabagismo e nella assunzione dell’alcool”.

Nel corso dell’iniziativa sarà, inoltre, possibile ricevere informazioni sulle attività di prevenzione quotidianamente svolte presso gli ambulatori di Corso Italia 187. L’iniziativa è realizzata con la collaborazione della Brigata Meccanizzata Pinerolo dell’Esercito Italiano e il supporto di Cestaro Rossi & C., Assopanificatori della Provincia di Bari, BioNike e McElan.