Primo maggio a Bari, prevista apertura straordinaria park&ride

La città si prepara a celebrare la festa dei lavoratori e, in vista degli eventi, ma anche delle presenze previste per l’intero weekend, sino al 4 maggio, l’Amtab, d’accordo con l’amministrazione comunale, ha predisposto l’apertura straordinaria dei park&ride cittadini in occasione del ‘Primo Maggio Barese’. Giovedì primo maggio e domenica 4 maggio, dunque, saranno attivati i servizi di park&ride, fruibili osservando la consueta formula di 1 euro più 30 centesimi per ogni passeggero trasportato del mezzo lasciato in sosta, diverso dal conducente.

Il servizio sarà espletato con le seguenti modalità:

NAVETTE

· navetta A – prima partenza ore 08:00 ultima partenza 22:50 (corso Vittorio Veneto);

· navetta B – prima partenza ore 08:00 ultima partenza 22:40 (piazza Massari);

· navetta C: prima partenza ore 08:00 ultima partenza 01:00 (largo 2 Giugno).

AREE DI SOSTA

· “Pane e Pomodoro” – attiva dalle ore 07:00 alle ore 23:00;

· “Vittorio Veneto” (lato terra)- attiva dalle ore 07:30 alle ore 21:00;

· “Largo 2 Giugno” – attiva dalle ore 07:30 alle ore 01:00 del 02 maggio 2025.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli operatori del numero verde Amtab 800450444.