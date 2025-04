“Cantiere e scuole”, studenti di Bari in visita alla Sinis Srl

Cantiere e scuola e competenze in costruzione. È quanto previsto dal progetto promosso dai giovani imprenditori di ANCE Bari e BAT e Formedil–Bari che ha visto scolaresche dell’Istituto Tecnico Tecnologico Panetti-Pitagora di Bari, docenti dell’istituto e giovani imprenditori di ANCE Bari e BAT in visita allo stabilimento di produzione della Sinis Srl di Modugno, impegnata nella progettazione, produzione e montaggio di manufatti prefabbricati in cemento armato destinati alla realizzazione di opere stradali e ferroviarie, edifici industriali, commerciali e sportivi.

Si è trattato del secondo appuntamento del progetto “Cantiere e scuola. Competenze in costruzione”, promosso dai giovani imprenditori di ANCE Bari e BAT e Formedil–Bari (questa tappa in collaborazione con Sinis Srl e Aleandri Spa) per offrire agli studenti degli istituti tecnici per geometri del territorio, l’opportunità di affiancare alla formazione teorica esperienza pratiche sul campo. Durante la visita c’è stata la posa dell’armatura in acciaio nella cassaforma di un’imponente trave da ponte precompressa, lunga 38 metri e pesante 90 tonnellate, una tra le più grandi a livello ingegneristico, da utilizzarsi nei lavori della Poligonale Esterna di Bari. Lo stabilimento della Sinis è, infatti, l’unico in Puglia a disporre di attrezzature per produrre travi di queste dimensioni, tra le più rilevanti in Italia.

“Siamo molto contenti dell’interesse riscontrato tra gli studenti e i colleghi imprenditori edili, sia da questo che dal precedente appuntamento del nostro progetto – ha dichiarato Domenico Antonacci, presidente dei Giovani Imprenditori di ANCE Bari e BAT –. Crediamo fermamente che il futuro del nostro settore passi attraverso una stretta sinergia tra scuola e mondo del lavoro, ed è questa la strada che vogliamo continuare a percorrere con le nostre iniziative. È fondamentale spiegare ai ragazzi, futuri professionisti del settore, non solo l’arte delle costruzioni a livello teorico ma, anche, a livello pratico”.

“Iniziative come questa – ha spiegato il presidente di Formedil-Bari Salvatore Matarrese – rappresentano un ponte concreto tra scuola e mondo del lavoro. La visita allo stabilimento Sinis offre agli studenti del Panetti-Pitagora e ai giovani imprenditori di ANCE Bari e BAT un’opportunità unica per conoscere da vicino tecnologie, materiali innovativi e processi produttivi all’avanguardia. Investire nella formazione sul campo significa costruire competenze solide e preparare con responsabilità i futuri protagonisti del settore edile”.

“Offrire ai giovani studenti l’opportunità di orientarsi nel mondo delle costruzioni, oggi in piena evoluzione, è un passo fondamentale per sviluppare nuove competenze. – ha aggiunto Roberto Giuseppe Rossi, amministratore delegato di Aleandri Spa, società controllante di Sinis Srl –. Questo stabilimento ha una storia di oltre quarant’anni e oggi la tecnologia sta assumendo un ruolo sempre più centrale nei processi produttivi. Il nostro obiettivo è far comprendere agli studenti come la digitalizzazione dei processi e degli impianti stia aprendo nuove e concrete opportunità professionali”.

Durante la visita sono state spiegate le tecnologie e i materiali innovativi impiegati nel processo produttivo e sono state osservate da vicino le linee di produzione, compreso l’impianto di betonaggio ed il laboratorio per le prove sui materiali e sui prodotti finiti. Molta attenzione è stata posta ai temi della sostenibilità e della digitalizzazione, come l’impiego del Building Innovation Model (BIM) accompagnato dalle tecniche di realtà aumentata e della sensoristica applicata ai manufatti. All’evento hanno partecipato anche il vicepresidente di Formedil-Bari Saverio Loiudice e il direttore tecnico di Sinis Srl Claudio Romano.