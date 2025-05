Molfetta, netturbino trova un ordigno bellico

Ordigno bellico rinvenuto ieri intorno alle ore 9, nel centro storico di Molfetta da un operaio della nettezza urbana. L’operatore insospettito dallo strano oggetto ha allertato la polizia municipale. L’ordigno fuoriusciva da un muro in pietra di una casa della città vecchia, presumibilmente ripescato dal mare e “nascosto” lì. Intervenuti sul posto i Vigili del fuoco insieme agli artificieri dei Carabinieri, hanno perimetrato la zona mentre i militari hanno proceduto alla rimozione e messa in sicurezza. L’ordigno probabile proietto da mortaio o di artiglieria della seconda guerra mondiale è stato portato via dai Carabinieri che lo hanno già fatto brillare in appostio sito sicuro.