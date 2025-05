Bari, San Girolamo abbandonata: le richieste del comitato di quartiere

Il comitato di quartiere Vivere “il Comitato” San Girolamo Fesca, nato dall’impegno civico dei residenti, intende portare all’attenzione delle istituzioni, dei media e della cittadinanza le numerose criticità che affliggono il territorio di San Girolamo e Fesca, denunciando una situazione di abbandono crescente che compromette la qualità della vita e il futuro del nostro quartiere.

Igiene urbana Una delle principali emergenze riguarda l’igiene urbana, compromessa da uno spazzamento meccanizzato inefficiente e da una raccolta differenziata porta a porta che non viene eseguita correttamente da molti. In varie zone si sono formati accumuli di rifiuti di ogni genere, spesso sotto gli occhi di tutti, ma senza alcuna azione concreta per porre rimedio. Questo degrado diffuso contribuisce a un clima di sfiducia e abbandono.

Viabilità e parcheggi La viabilità del quartiere è fortemente compromessa: strade strette, traffico intenso e percorsi obbligati rendono estremamente difficile entrare e uscire dal quartiere. Mancano marciapiedi sicuri e adeguati, con conseguente pericolo per pedoni e famiglie. La cronica carenza di parcheggi, già insostenibile, si aggraverà ulteriormente con l’arrivo della stagione estiva: non vi è alcuna garanzia di parcheggio nemmeno per i residenti, che rischiano di essere ulteriormente penalizzati.

Sicurezza e controllo del territorio Il quartiere è privo di un presidio fisso di polizia o forze dell’ordine, e questo lascia spazio a situazioni di degrado e insicurezza. Il Lungomare di San Girolamo, che dovrebbe essere un luogo di svago e relax, è diventato una zona senza regole, dove moto, bici elettriche e monopattini sfrecciano liberamente sulla zona pedonale, mettendo a rischio l’incolumità pubblica. A ciò si aggiungono feste abusive in spiaggia, con musica ad alto volume, fuochi d’artificio e assembramenti fino all’alba, che turbano il riposo dei residenti e avvengono senza alcun controllo. Il comitato chiede un intervento urgente e concreto da parte del Comune di Bari, del Municipio III, della Polizia Locale e delle autorità competenti. Serve un piano straordinario di intervento per ripristinare decoro, sicurezza, viabilità e vivibilità in un quartiere che merita rispetto e attenzione. Inoltre, riteniamo che le amministrazioni debbano riconoscere la nostra presenza sul territorio e coinvolgerci attivamente nelle scelte e nei processi decisionali che riguardano il futuro del quartiere. San Girolamo e Fesca non possono più essere governati “dall’alto” senza ascolto, confronto e partecipazione reale. Vivere “il Comitato” San Girolamo Fesca continuerà a dare voce ai cittadini e a promuovere iniziative per tutelare il territorio e difendere i diritti di chi lo abita ogni giorno.