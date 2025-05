Bari, che figuraccia: ko contro l’ultima. 1-0 al ‘Marulla’

Terza sconfitta per il Bari nelle ultime cinque gare di campionato. Dopo aver lasciato i tre punti al Modena, gli uomini di Longo perdono anche contro il Cosenza, ultimo in classifica. Prestazione indegna dei biancorossi, che si svegliano solo negli ultimi venti minuti di gara. L’1-0 è però un risultato che sta stretto alla squadra di Alvini, che ha colpito due legni, fallito un calcio di rigore e sprecato due clamorose occasioni con Artistico, solo davanti a Radunovic. Le sconfitte di Modena e Cesena rendono meno amara la débâcle odierna dei Galletti, che restano agganciati alla zona playoff.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida ai calabresi, mister Moreno Longo ha tutta la rosa a disposizione. Il tecnico piemontese schiera i suoi con il modulo 3-5-2: a centrocampo partono dal primo minuto Maiello, Lella e Favasuli, mentre in difesa Pucino e Simic prendono il posto di Obaretin e Vicari.

Nel Cosenza, il tecnico Massimiliano Alvini deve rinunciare al solo Garritano. L’allenatore nativo di Fucecchio schiera i suoi con il modulo 3-4-1-2: in campo gli ex Micai e Ricci.

PRIMO TEMPO: Cosenza subito pericoloso al 3′ minuto con Pinna, che calcia di poco a lato. Replica Dorval al 5′, ma il suo tentativo termina alto. Gargiulo prova a sorprendere Radunovic al 21′ con un tiro da fuori area, che il portiere biancorosso neutralizza in due tempi. Al 23′ Falletti serve una gran palla a Maggiore, che calcia debolmente tra le braccia di Micai. Chance clamorosa per i padroni di casa al 27′ con Sgarbi, che colpisce il palo su assist di Pinna, decisivo un tocco di Radunovic. Il gol del Cosenza è nell’aria e arriva al 36′ con Gargiulo, che deposita in rete dopo un calcio di punizione di Pinna respinto dalla traversa. È l’ultima emozione del primo tempo: si va al riposo sul risultato di 1-0.

SECONDO TEMPO: Ad inizio ripresa, Longo rivoluziona la squadra con tre cambi: fuori Lasagna, Maggiore e Maiello; dentro Favilli, Bonfanti e Benali. Al 55′, Artistico si divora il 2-0 tutto solo davanti a Radunovic. Un minuto dopo, contropiede letale dei Lupi silani che si conclude con un atterramento in area di Florenzi da parte di Falletti: calcio di rigore per gli uomini di Alvini. Sul dischetto si presenta Artistico, che però spara in curva. Il Bari sfiora il gol del pareggio al 63′, con Favilli che colpisce la traversa su assist di Dorval. Ultima sostituzione per i Galletti al 67′: fuori Favasuli, dentro Gastón Pereiro. Ancora un contropiede micidiale della squadra di Alvini: Ricci serve Kouan, che calcia di poco a lato. Calcio di rigore per i biancorossi al 73′: nel tentativo di rinviare, Dalle Mura colpisce al volto Favilli. Dopo una revisione al VAR, l’arbitro Crezzini cambia decisione: il fallo è avvenuto fuori dall’area calabrese, dunque solo calcio di punizione per gli uomini di Longo. Ci prova ancora Favilli all’82’, ma il suo tiro viene deviato in corner. Un minuto dopo, l’attaccante ci riprova di testa su angolo di Bellomo, mandando di poco a lato. I padroni di casa sfiorano il raddoppio all’88′ con Ricci, ma Radunovic è decisivo. Al 93′, Artistico spreca ancora una clamorosa chance, con Radunovic strepitoso in uscita bassa. Non accade più nulla fino al triplice fischio del signor Crezzini. Cosenza-Bari, edizione 2024/25, è storia: al “San Vito – Gigi Marulla” finisce 1-0.

PAGELLE: Si salvano solo Dorval, Radunovic e Favilli

Radunovic 7, Pucino 5, Simic 5, Mantovani 5, Favasuli 5 (67′ Gaston Pereiro 5), Lella 4,5, Maiello 5 (45′ Benali 5), Maggiore 5 (45′ Bonfanti 4,5), Dorval 6, Falletti 5 (59′ Bellomo 5), Lasagna 5 (45′ Favilli 6)

All. Longo 4

TABELLINO

Risultato finale: 1 – 0

Marcatori: 36′ Gargiulo

Ammoniti: Ricci, Maggiore, Dalle Mura, Favilli

Espulsi: nessuno

Tiri in porta: 6 – 3

Possesso palla: 36% 64%

Corner: 2 – 4

FORMAZIONI INIZIALI:

COSENZA: Micai, Cimino, Gargiulo, Dalle Mure, Rizzo Pinna, Zilli, Kouan, Sgarbi, Ricci, Florenzi (c), Hristov

Panchina: Vettorel, Lima, Artistico, Fumagalli, D’Orazio, Ricciardi, Caporale, Cruz, Ciervo, Venturi, Mazzocchi, Kourfalidis

BARI: Radunovic, Pucino (c), Simic, Mantovani, Favasuli, Lella, Maiello, Maggiore, Dorval, Falletti, Lasagna

Panchina: Pissardo, Maita, Oliveri, Benali, Novakovich, Bellomo, Bonfanti, Tripaldelli, Pereiro, Vicari, Obaretin, Favilli

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Valerio Crezzini della sezione di Siena. Assistenti: Luigi Rossi della sezione di Rovigo e Vincenzo Pedone della sezione di Reggio Calabria. Quarto ufficiale: Stefano Striamo della sezione di Salerno. VAR: Niccolò Baroni (Firenze), coadiuvato dall’ AVAR Gianluca Manganiello (Pinerolo).

Foto SSc Bari