Il 39% degli studenti ha avuto contatti con le droghe: la ricerca

Secondo la Relazione Annuale presentata al Parlamento dal Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze lo scenario della diffusione e del consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope in Italia è caratterizzato, nel 2023, da trend in aumento: in rapporto sia ai consumi, sia ai reati penali, sia alla domanda di trattamento.

In particolare, si conferma la crescita del consumo di sostanze psicoattive tra i giovani tra i 15 e i 19 anni rispetto all’anno precedente: quasi 960mila, pari al 39% della popolazione studentesca, riferiscono di aver consumato una sostanza illegale almeno una volta nella vita e oltre 680mila (28%) nel corso dell’ultimo anno. Le percentuali di studenti che riferiscono di aver usato almeno una volta nel corso dell’anno sono: cocaina dall’1,8% al 2,2%, stimolanti dal 2,1% al 2,9%, allucinogeni dall’1,6% al 2% e Nuove sostanze psicoattive dal 5,8% al 6,4%. La cannabis rimane la sostanza più usata dai giovani.

Il 2023 è stato caratterizzato da 25 allerte diramate dal Sistema nazionale di allerta precoce del Dipartimento per le politiche antidroga (Dpa) ai centri collaborativi preposti. Le due di grado più elevato, concernenti un rischio concreto di gravi danni per la salute delle persone, hanno riguardato la diffusione del fentanyl illecito, un oppioide sintetico con una potenza oltre 80 volte superiore a quella della morfina, e della xilazina, un potente sedativo solitamente impiegato in veterinaria, usata nel mercato illegale come adulterante.

Questi i dati che hanno allarmato i volontari dell’organizzazione di volontariato Dico NO alla droga Puglia, che hanno tenuto un’altra conferenza sull’argomento delle dipendenze a dei nuovi studenti del Liceo Euclide di Bari.

I ragazzi hanno partecipato con interesse, apprendendo una serie di informazioni sugli effetti nocivi delle sostanze stupefacenti. L’associazione opera da anni nell’ambito della prevenzione su tutto il territorio regionale, con lo scopo di sensibilizzare i giovani sulle conseguenze psicofisiche derivanti dall’uso di droga, al fine di favorire una maggiore consapevolezza e una scelta orientata verso una vita libera da sostanze tossiche.

Tale obiettivo è perseguito attraverso convegni, conferenze e distribuzione di materiale informativo nelle scuole, nei centri sportivi e negli altri luoghi di aggregazione giovanile. I volontari sanno bene che “L’arma più efficace nella guerra contro le droghe è l’istruzione” come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard; per questo, da più di 10 anni Dico NO alla Droga Puglia incontra i giovani promuovendo iniziative culturali, sportive ed educative.

Ogni sforzo compiuto da ognuno dei volontari rappresenta la volontà di continuare a creare una società costituita da individui liberi dalle dipendenze, come sostiene l’Avv. Barbara Fortunato, presidente dell’associazione, quando afferma: “Non abbiamo bisogno di sostanze stupefacenti: siamo stupefacenti di nostro!”.