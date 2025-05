Bari, a Santo Spirito l’intitolazione di una strada a Giuseppe Trovato

Si è svolta a Santo Spirito, la cerimonia di intitolazione della traversa IV di via Napoli a Giuseppe Trovato, primo delegato sindaco per la ex frazione di Bari, dal 1952 al 1956. L’iniziativa è stata proposta dal consiglio direttivo della Pro Loco di Santo Spirito su richiesta dei residenti.

All’evento, accanto ai familiari di Trovato, sono intervenuti il sindaco di Bari e la presidente del Municipio V, insieme a consiglieri comunali e municipali e a rappresentanti politici del territorio.

“Negli anni Cinquanta – ha ricordato il sindaco – Giuseppe Trovato è stato il primo delegato di questo quartiere all’interno del Consiglio comunale, ben prima, cioè, che venisse istituito il decentramento amministrativo, quando ancora era il sindaco a nominare i propri rappresentanti nei diversi territori della città.

Nel suo ruolo di delegato Trovato lavorò con impegno, cura e passione, in un periodo, è bene ricordarlo, nient’affatto semplice, in cui gran parte delle persone vivevano in condizioni di disagio socio-economico, specie nei territori più distanti dal centro cittadino.

Oggi sono particolarmente contento di partecipare a questa intitolazione perché, nonostante Giuseppe Trovato sia stato esponente di un’amministrazione conservatrice, ha sicuramente operato instancabilmente per il bene della nostra città ed è ciò che davvero conta, al di là delle appartenenze politiche.

Siamo convinti, infatti, che le persone che hanno donato qualcosa alla propria comunità debbano essere ricordate affinché siano d’esempio per tutti coloro i quali ricoprono incarichi istituzionali, come pure per tutti i cittadini per bene”.

“Dedicare una via a personalità che hanno fatto la storia del nostro territorio è importante per conservarne il ricordo – ha aggiunto la presidente del Municipio V – e perché il loro operato sia d’esempio per la nostra comunità: per questo sono orgogliosa che Giuseppe Trovato, da oggi, abbia una strada che porta il suo nome a Santo Spirito, il quartiere dove è nato e per il quale ha profuso il suo impegno civile e politico”.

Cenni biografici

Giuseppe Trovato nacque a Santo Spirito il 20 gennaio 1922. Trascorse gli anni della sua infanzia a Milano, dove la famiglia si trasferì nel 1935 al seguito del padre, responsabile dell’Ufficio raccomandate presso la sede centrale delle Poste.

Rientrato a Bari ventenne, durante il secondo conflitto mondiale prestò servizio in Aeronautica quale ufficiale di complemento. Negli anni successivi, congedatosi al termine della guerra, fu richiamato in servizio e promosso fino al grado di primo Capitano quando fu assegnato alla IV Zona aerea territoriale di Bari. Lavorò poi presso l’INPS fino al 1970, anno in cui andò in pensione per dedicarsi poi alla professione di consulente del lavoro.

Nel 1952 entrò a far parte della giunta comunale di Francesco Chieco, con delega di sindaco della frazione di Santo Spirito fino al 1956.

Intraprese molteplici iniziative in favore dei suoi concittadini, con particolare attenzione ai bambini e agli anziani. Di lui si ricorda lo straordinario impegno durante la storica nevicata del 1956, quando si spese molto per distribuire viveri e capi di abbigliamento a quanti ne avevano bisogno.

Tra le opere riconducibili suo mandato di delegato sindaco vanno annoverate:

– scala di congiungimento tra le stazioni ferroviaria FS e tranviaria Bitonto – Santo Spirito e la realizzazione di un sottopassaggio nella stazione FS;

– la sistemazione del lungomare di Santo Spirito con l’installazione di panchine;

– la asfaltatura delle strade, installazione di pubblica illuminazione, la pubblica assistenza, la realizzazione di fontane e bagni pubblici;

– la sistemazione e il restauro del locale ufficio postale;

– la regolazione e il controllo della circolazione stradale;

– la sicurezza affidata ai Carabinieri della locale stazione;

– la realizzazione di una chiesetta nel locale cimitero.

– l’istituzione della scuola media unificata, iniziativa attesa da anni che permise di eliminare il pendolarismo con Bari e Bitonto dei ragazzi già in possesso della licenza elementare.

Trovato fu anche il primo presidente della sezione Combattenti e Reduci di Santo Spirito, presidente del locale Circolo Unione e presidente onorario del Sindacato Pensionati. Si spense all’età di 59 anni.