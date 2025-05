‘L’amore mio non muore’, il 12 maggio prima tappa del tour di Saviano

“Un viaggio attraverso una storia vera che non deve essere dimenticata”. Roberto Saviano parla così, sui social, del suo nuovo tour teatrale ‘L’amore mio non muore’, tratto dal suo omonimo libro che uscirà il 6 maggio 2025 e che segna il suo passaggio a Einaudi Stile Libero. “Rossella Casini è una giovane studentessa fiorentina che si innamora di Francesco, uno studente fuori sede legato a una famiglia ‘ndranghetista, un dettaglio che lei ignora. Quando scopre la verità, è certa di poterlo salvare da un destino già scritto. Crede che l’amore possa essere la forza capace di cambiare tutto. Ma questa fede incrollabile si scontra con una realtà più feroce di quanto avesse mai immaginato” racconta Saviano. “Non vedo l’ora di incontrarvi. Ci vediamo a teatro!” aggiunge. Il tour prenderà il via a Milano il 12 maggio @teatroarcimboldimilano. Seguiranno le tappe di Bologna, il 20 maggio, @teatroduse; Torino, 22 maggio, @teatrocolosseo; Genova 4 giugno, @politeamagenovese; Roma, 12 giugno Auditorium della Conciliazione e Napoli, 14 ottobre , @teatro_augusteo_napoli. I biglietti sono disponibili online sulle maggiori piattaforme di ticketing e presso i botteghini dei teatri. Il romanzo, che si può preordinare ovunque da oggi, 10 aprile, racconta questa “storia impossibile. Una storia vera”.

Rossella Casini ha poco più di vent’anni, è di Firenze, ha un padre e una madre affettuosi che non le fanno mancare nulla. La sua è un’esistenza tranquilla, ma ad agitare la vita di Rossella, da un giorno all’altro, ci pensa Francesco: il sentimento che nasce fra loro è qualcosa che nessuno dei due aveva mai provato. Trascorsi i primi mesi spensierati, Rossella scopre che la famiglia di Francesco è legata a una potente ‘ndrina della Piana di Gioia Tauro. Il 22 febbraio 1981 Rossella Casini sparisce misteriosamente dopo aver annunciato il proprio rientro a casa. Nessuno la rivedrà più. Sebbene il corpo non sia stato ritrovato, è riconosciuta dallo Stato come vittima di ‘ndrangheta”.