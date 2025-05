Bari e l’odissea per chi cerca casa: “Prezzi alti per catapecchie”

Affitti troppo alti a fronte di soluzioni “inabitabili”. È quanto accade a Bari, a raccontarlo sono alcuni cittadini, ma anche fuori sede, alle prese con la “disperata ricerca” di una sistemazione a prezzi “onesti”. L’ultima testimonianza arriva dai social, Ilenia, una giovane donna, sta cercando casa nel capoluogo pugliese, in particolare nei quartieri Libertà e limitrofi, senza riuscire però nell’intento.

“Assurdo come non si riesca a trovare un appartamento a 500 euro a Bari zona libertà o limitrofi – spiega – ormai pure per le catapecchie chiedono una follia. Per di più se una persona è da sola non capisco come facciano a chiedere più della metà dello stipendio mensile. Sto perdendo le speranze”, ha concluso rivolgendo poi un appello di aiuto a chiunque possa contribuire a trovare una soluzione. Parole a cui fanno eco quelle di tanti altri, tra loro Lucrezia. Una donna, anche lei single, alla ricerca di una sistemazione, ma fortemente demotivata proprio per i costi alti.

“Se non vai a convivere non puoi permetterti una casa – ha spiegato – anche le case messe peggio costano più di 500 euro al mese. Fino a qualche anno fa si riuscivano a trovare ancora sistemazioni a prezzi buoni e contenuti con case degne di essere chiamate tali. Oggi, anche nelle zone più periferiche della città propongono prezzi che un tempo non chiedevano neanche per le zone più in. Senza contare che in alcuni quartieri mancano i servizi, eppure gonfiano i prezzi delle case. C’è qualcosa che non va, così però non è possibile andare avanti. Non si può vivere per sempre a casa dei propri genitori, ma con gli stipendi che abbiamo e i prezzi così alti, ci tocca”, ha concluso.

