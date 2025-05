Bari, nel parco dell’ex Fibronit sarà piantato il primo albero

Sarà piantato domani, nelle giornate dedicate al santo patrono, il primo albero nel parco della Rinascita, ex area Fibronit. Alle ore 9.30, il sindaco Vito Leccese e il presidente del comitato cittadino Fibronit Nicola Brescia assisteranno alla messa a dimora del primo albero all’interno del cantiere in corso per la realizzazione del Parco della Rinascita. Si tratta di un esemplare di Melia azedarach (meglio noto come l’albero dei rosari), specie che può raggiungere fino a 15 metri di altezza, con chioma globosa, resistente al freddo, all’inquinamento, al vento e alla siccità, praticamente immune da attacchi di agenti fitofagi.

“Avevo promesso che il primo albero del parco della Rinascita sarebbe stato piantato nelle giornate dedicate al nostro santo patrono – commenta il sindaco Vito Leccese – come gesto benaugurante, affinché il cantiere proceda per il meglio e al più presto l’area ex Fibronit non evochi più lacrime ma solo sorrisi: domani sarà una grande emozione mettere a dimora il primo degli alberi che renderanno quello spazio un luogo di vita e di bellezza”.

Foto repertorio