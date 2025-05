Picchiano coetaneo, Daspo urbano per 4 minorenni nel Leccese

Quattro adolescenti, tutti tra i 15 e i 17 anni, sono stati colpiti da un Daspo urbano di un anno emesso dal questore di Lecce. Il provvedimento vieta loro l’accesso e la sosta in alcune zone sensibili di Galatina, in particolare presso la stazione ferroviaria, teatro dell’aggressione.

I quattro fanno parte di un gruppo di sei ragazzi che, la sera del 16 aprile, avevano pestato brutalmente un 17enne tunisino proprio nei pressi della stazione. La violenza era stata ripresa con un cellulare da una ragazza che accompagnava il branco e successivamente diffusa sui social. Tutti i presenti, compresa la ragazza, sono stati identificati. Per gli altri due membri del gruppo, non è stato possibile applicare lo stesso provvedimento perché non hanno ancora compiuto 14 anni.