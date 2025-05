A Bari Job&Orienta: appuntamento in Fiera dal 14 maggio

Job&Orienta Bari in programma dal 14 al 16 maggio 2025, alla Nuova Fiera del Levante; è promosso e organizzato da Veronafiere in partnership con Regione Puglia – Assessorato all’Istruzione, Formazione e Lavoro e Arpal Puglia (Agenzia regionale Politiche attive del Lavoro).

L’evento a partecipazione libera e gratuita previa registrazione online, pone al centro i giovani e il loro futuro, supportandoli nel loro ingresso nel mondo del lavoro e nella ricerca di qualificazione professionale.

Vuole essere un ponte tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, dove i giovani visitatori possono conoscere le iniziative e i servizi offerti dagli attori istituzionali e non solo, le opportunità di stage e tirocini, formazione e lavoro presenti nel territorio, ma pure scoprire quali sono le competenze e le professionalità più richieste e i lavori emergenti. E ancora, confrontarsi con esperti e testimoni, responsabili di servizi per l’impiego, agenzie per il lavoro nonché aziende in fase di recruiting, a cui potranno anche consegnare il proprio curriculum, farne valutare l’efficacia, chiedere suggerimenti per affrontare al meglio un colloquio di lavoro; infine, grazie alla presenza dei sindacati, essere informati sulle diverse tipologie di contratto esistenti, sui diritti e i doveri di un lavoratore.

​​Ampio spazio, inoltre, sarà dato alla Regione Puglia e ARPAL Puglia con molteplici iniziative e attività finalizzate a promuovere e valorizzare tutte lepolitiche regionali realizzate nell’ambito del lavoro, dell’orientamento, della formazione e dell’istruzione.​

Il Salone è a partecipazione libera e gratuita, previa registrazione online. JOB&Orienta è anche sui social: Facebook (@joborienta), Instagram (@job_orienta), Linkedin (@job_orienta) X (@Job_Orienta), YouTube (JOB&Orienta), Tik Tok (@joborienta_vr).