Bari, la navetta non possa: “Neanche San Nicola fa il miracolo”

La navetta dell2 di notte non è passata e trenta persone sono rimaste a piedi. “Sono le ore 2 di notte – scrive un utente. Trenta persone da circa un’ora ferme alla fermata prevista per le navette che conducono al park e ride. Ultima navetta prevista alle 2. Nessuna navetta giunta. Tre autobus fuori servizio passati, nessuno fermatosi per dare informazioni, uno ci ha quasi investito. I vigili ci hanno sbattuto il telefono in faccia, il numero verde dell’Amtab è staccato. Neanche a San Nicola riesce il miracolo d una mobilità dignitosa in questa città. Al netto delle grafiche e degli slogan”.