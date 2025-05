Arriva la Molfetta Night Run ed è corsa alle iscrizioni

Manca un giorno alla Molfetta Night Run, la più spettacolare che mai. L’appuntamento è per domani 10 maggio, quando la città si trasformerà in un palcoscenico di colori, energia e allegria. La settima edizione della corsa non competitiva più attesa dell’anno, organizzata dalla società di eventi Studio360 in collaborazione con l’Asd Free Runners Molfetta, avrà inizio alle 21 da piazza Garibaldi, ma la festa comincerà già dalle 19 con musica, animazione e una serie di eventi per coinvolgere e intrattenere grandi e piccoli.

Tutti i partecipanti indosseranno le maglie azzurre, in coerenza con la campagna di comunicazione “Una notte italiana”. Non sorprende allora che la giornata prevedrà musica e contenuti a tema, accompagnando i runner in un viaggio sonoro che celebrerà la bellezza della cultura italiana. Ogni passo sarà un tributo al valore della diversità, celebrata in tutte le sue forme. In anteprima, dalle 18, ci sarà anche la Baby Run, una corsa dedicata ai bambini fino a 10 anni, che permetterà alle famiglie di partecipare con un sorriso e in sicurezza. Non mancheranno attività di intrattenimento, prodotti gastronomici e momenti di condivisione, che renderanno la Molfetta Night Run un’occasione imperdibile per tutti, grandi e piccoli.

La corsa, che si avvale della preziosa partnership di Radionorba e di Inchiostro di Puglia, oltre che del supporto del Comune di Molfetta con le sue aziende municipalizzate, non avrà un valore competitivo: l’obiettivo è quello di far correre o camminare insieme i partecipanti, senza premiare i vincitori, ma piuttosto incoraggiando il divertimento. I partecipanti potranno scegliere un percorso di cinque o dieci chilometri durante l’evento stesso, senza necessità di dichiararlo al momento dell’iscrizione. Grande centralità assumerà il “Villaggio dei Runners”, in piena villa comunale. Sarà il cuore pulsante dell’evento e lì i partecipanti potranno rilassarsi e socializzare prima e dopo la corsa, anzi sin da domani mattina, visto che già da allora sarà prevista la consegna dei kit gara. Corsa, passeggiata, famiglia, amici, colleghi: tutti sono invitati a partecipare in un’atmosfera di grande convivialità.

Le iscrizioni sono già aperte e partecipare è semplicissimo: basta andare sul sito ufficiale www.molfettanightrun.it e compilare il forum di iscrizione seguendo le indicazioni.