Bitonto, ulivi rimossi per fotovoltaico: “Saranno reimpiantati”

Saranno reimpiantati nei mesi di maggio e giugno i 2.400 ulivi rimossi per fare spazio a un impianto fotovoltaico in località Pozzo delle Grue, a Bitonto. A chiarirlo è il Comune, intervenuto dopo le critiche mosse da Cia Puglia per l’espianto degli alberi.

In una nota ufficiale, l’amministrazione precisa che l’autorizzazione rilasciata alla Gdr Solare Srl dalla Regione Puglia prevede l’obbligo di espianto, recupero e successivo reimpianto degli ulivi coinvolti nei lavori. Il Comune fa inoltre sapere che vigilerà affinché la società rispetti tutte le prescrizioni previste.

Nel frattempo, lo scorso marzo, è stata sottoscritta una convenzione tra Comune e società proponente per la realizzazione, a spese di quest’ultima, di un’area fitness inclusiva all’interno del polisportivo Rossiello e di una vasca per la raccolta dell’acqua piovana, utile all’irrigazione delle nuove piantumazioni.

Foto repertorio