Acrobazie con la moto a Bari: follia in pieno centro

Una gara sfrenata, ma con le moto e in centro città. È tarda sera, ma alcuni motociclisti, che dalle immagini sembrano essere minori o comunque molto giovani, se ne fregano completamente e mentre scorrono a tutto gas in strada trovano anche il tempo e modo di riprendersi con il cellulare. Ci troviamo a Bari, nella centralissima corso Vittorio Emanuele. Ma le acrobazie partono già dal lungomare.

Nessun obiettivo particolare per i “piloti”, solo impennate continue sul due ruote e tanto potenziale pericolo per loro stessi e gli altri. Il video è stato pubblicato sui social ed è diventato subito virale. Molti i commenti negativi. Ma tanti invece osannano “gli acrobati”. Come fossero degli eroi. Che non sono.