Tappa saltata e guasti, consumatori contro Msc

Due crociere con imbarco e sbarco a Bari. Due viaggi di una settimana con le stesse soste e gli stessi disagi per i passeggeri. In un caso, la vacanza è stata segnata da guasti meccanici alla nave, nel secondo da una tappa soppressa e comunicata non in modo tempestivo. È quanto riferisce l’associazione Codici che a tutela dei consumatori e con i propri avvocati, ha deciso di avviare due azioni legali contro la compagnia Msc a causa degli imprevisti registrati a bordo della nave Sinfonia sia nel viaggio dal 19 al 26 aprile scorsi, sia per il successivo dal 26 aprile al 3 maggio. Per la prima crociera “le criticità riguardano la soppressione della tappa di Izmir”, nome turco della città di Smirne, fa sapere Stefano Gallotta, avvocato di Codici spiegando che si è trattato di “una modifica peggiorativa che ha influenzato in maniera negativa l’esperienza di viaggio, rendendola decisamente meno attraente rispetto a quanto previsto e acquistato”. “Il nuovo itinerario – aggiunge – è stato comunicato ai passeggeri solo una volta a bordo e impedendo così l’esercizio del diritto di recesso” nonostante “i problemi tecnici della nave fossero noti almeno dall’11 aprile e la cancellazione della tappa di Izmir era prevedibile”. “Dalle testimonianze raccolte – dichiara Ivano Giacomelli, segretario nazionale di Codici -anche la crociera” dal 26 aprile al 3 maggio “ha registrato pesanti

disagi” con una “tappa soppressa, comunicazioni non tempestive e una vacanza che non ha rispettato le aspettative”. “Appare evidente – conclude – la necessità di riconoscere la riduzione del prezzo del pacchetto turistico e il risarcimento di tutti i danni”.