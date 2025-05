La Mitropa Cup torna a Bari, sarà esposta a Palazzo di Città

È stata esposta nel pomeriggio, nella sala Massari di Palazzo di Città, la Mitropa Cup, la coppa vinta il 21 maggio del 1990 dalla società di calcio del Bari. Si tratta del trofeo legato alla più antica competizione calcistica europea per squadre di club, disputata per l’ultima volta nel 1992.

La coppa, quindi, è tornata a Bari dopo 35 anni dalla vittoria in finale dei biancorossi sulla squadra del Genoa, grazie alla disponibilità della società di calcio bosniaca della F.K. Borac Banja Luka, che per ultima ha vinto il trofeo nel 1992, e all’intermediazione di Casa Bari, store di abbigliamento, accessori e cimeli storici della squadra di calcio cittadina.

Per l’occasione sono intervenuti il sindaco Vito Leccese, la presidente della Commissione permanente per le Pari opportunità Angela Perna, che ha promosso l’iniziativa a Palazzo di Città, l’assessore Pietro Petruzzelli, Gianni Morisco e Gigi Franco di Casa Bari, il direttore generale della F.K. Borac Banja Luka Dejan Čato e il capitano della squadra vincitrice della competizione del ‘92 Stojan Malbasic.

“È emozionante rivedere qui, a Bari, un trofeo così importante che proiettò la nostra squadra di calcio sul palcoscenico internazionale – ha dichiarato Vito Leccese -. Quella vittoria fu una grande festa per l’intera città, che si strinse con gioia e attaccamento attorno ai propri idoli. Quindi inevitabilmente tornano alla mente ricordi bellissimi ed emozioni incancellabili. Come mi capita spesso di ripetere, mi auguro che il passato possa tornare a ispirare la squadra e a tracciare un percorso sportivo ricco di soddisfazioni e di altri traguardi”. Il sindaco, infine, ha consegnato ai rappresentanti della F.K. Borac Banja Luka una targa dell’amministrazione comunale per ringraziarli a nome della città.