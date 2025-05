Bari, la sede del Municipio 2 sarà riaperta il 26 maggio

Un sit-in è stato organizzato questa mattina davanti alla sede del 2° Municipio di Bari per chiedere la riapertura immediata degli uffici dei Servizi Sociali, dell’URP e dell’Anagrafe, attualmente non operativi. Alla protesta hanno preso parte cittadini, militanti, membri del coordinamento cittadino e alcuni rappresentanti istituzionali. Presenti i consiglieri municipali Intranò, Ruggiero, De Giglio e Ambruosi, affiancati dai consiglieri comunali Ciaula e De Marzo, insieme ad Antonella Lella e Sergio Fanelli del coordinamento cittadino.

Durante l’iniziativa è stata ribadita la necessità di garantire piena operatività ai servizi essenziali del Municipio, sollecitando un intervento rapido da parte dell’amministrazione. In seguito alla mobilitazione, il presidente del 2° Municipio ha annunciato la riapertura della sede per il prossimo 26 maggio. Gli organizzatori del sit-in hanno annunciato una nuova iniziativa per il 27 maggio, per verificare che la promessa venga mantenuta. “Il 27 maggio saremo di nuovo lì – hanno evidenziato – per verificare che alle promesse seguano i fatti. Non ci fermeremo finché non verrà restituito ai cittadini ciò che gli spetta: servizi, dignità e rispetto”, concludono.