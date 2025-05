Lavoro, digitale e green economy: ok ad accordo tra Bari e Marocco

Rafforzare i legami economici e istituzionali, investire nella formazione della forza lavoro e promuovere la transizione verso un’economia verde e digitale: sono questi gli obiettivi principali del memorandum d’intesa siglato tra la Terra di Bari e il Marocco.

L’accordo, della durata di tre anni, è stato sottoscritto nella sede della Camera di commercio del capoluogo pugliese e coinvolge tre enti: la Camera di commercio di Bari, la Chamber of Commerce di Rabat-Salé-Kenitra (Marocco) e l’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro della Puglia (Arpal).

Alla cerimonia erano presenti la presidente della Camera di commercio di Bari, Lucia Di Bisceglie, il vicepresidente della CCIS-RSK, Rachid Sami, e Giacomo Cuonzo per Arpal Puglia. Il memorandum prevede una serie di iniziative nei settori chiave della cooperazione economica tra imprese italiane e marocchine: dallo sviluppo degli scambi commerciali alla digitalizzazione e internazionalizzazione delle aziende, fino alla promozione della green economy e dei cosiddetti green jobs. Particolare attenzione sarà riservata alla formazione professionale, con l’attivazione di master internazionali, tirocini e percorsi di studio con rilascio di crediti formativi grazie alla collaborazione tra università italiane e marocchine.

L’intesa include anche misure per favorire la mobilità transnazionale sostenibile, rafforzare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e partecipare congiuntamente a programmi europei di cooperazione. Infine, è prevista la creazione di gruppi di lavoro bilaterali, lo scambio costante di informazioni economiche e il supporto alle imprese in occasione di fiere, eventi e missioni commerciali in entrambi i Paesi.