Uccise anziano nel Leccese, assolto: “Incapace di intendere e volere”

È stato assolto per incapacità di intendere e di volere Victor Josan, il 36enne accusato dell’omicidio di Fernando Monte, l’anziano di 81 anni ucciso il 30 giugno scorso a Castrignano dei Greci, nel Leccese. La sentenza è stata emessa dal giudice per l’udienza preliminare Giulia Proto al termine del processo con rito abbreviato.

Josan, che lavorava come badante per la vittima, è stato riconosciuto totalmente incapace di intendere e di volere al momento del fatto. Una perizia psichiatrica disposta dalla Procura ha infatti evidenziato la presenza di un grave disturbo psicotico, confermando un vizio totale di mente.

In linea con le conclusioni dell’accertamento medico, anche il pubblico ministero Luigi Mastroniani aveva chiesto l’assoluzione. Tuttavia, a tutela della collettività, il giudice ha ordinato il ricovero di Josan in una Rems (Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza), dove dovrà restare per almeno 12 anni. Il giorno del delitto, i carabinieri – allertati dalla figlia della vittima – trovarono Josan all’esterno dell’abitazione, completamente nudo e in evidente stato confusionale.