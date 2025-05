Bari, la giostra dei cavalli in piazza Umberto fino a giugno

Sarà presente fino a domenica 2 giugno, in piazza Umberto a Bari, la giostra dei cavalli dei giostrai baresi Perris, montata in occasione della Sagra di San Nicola, dopo la sua prima apparizione nel periodo natalizio all’interno del Villagio di Babbo Natale Questa attrazione, da sempre molto apprezzata da grandi e piccini, è proposta in una versione tutta nuova, composta da circa 40 postazioni rappresentanti cavalli, carrozze e altri animali (elefante, cammello, zebra e così via). A caratterizzarla sono dieci rappresentazioni, dipinte a mano, di alcune delle più iconiche bellezze paesaggistiche della Puglia. Si possono ammirare il lungomare di Bari, la basilica di San Nicola e il castello Normanno-Svevo, ma anche Castel del Monte, il porto di Monopoli, il ponte girevole di Taranto e, ancora, scorci di Polignano a Mare e Margherita di Savoia.

Un carillon ricco e speciale che per circa tre settimane accoglierà tanti bambini che, con l’arrivo delle belle giornate e le prime calde temperature, potranno uscire di casa e fare qualcosa di diverso dalla solita passeggiata, coniugando il desiderio dei genitori di trascorrere una serena giornata primaverile nel centro cittadino con il divertimento sano e sicuro dei propri piccoli. Alla sera, poi, la giostra sarà illuminata a festa, con centinaia di luci che renderanno l’atmosfera ancora più magica e permetteranno ai visitatori di fare un vero e proprio viaggio nel tempo, ma in chiave moderna e contemporanea, facendo divertire i più piccoli e tornare bambini i grandi. Un viaggio a ritroso, in una sorta di mondo fiabesco, dove non c’erano smartphone e videogame e per dilettarsi ci voleva ben poco. La giostra è attiva ogni pomeriggio dalle 16.30 alle 21 e sabato e domenica con orario continuativo dalle 10.30 alle 22.30.