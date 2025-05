Bisonte ‘incorna’ turista nel Parco Nazionale di Yellowstone

Voleva farsi fare una fotografia con un bisonte al famoso parco di Yellowstone, ma gli è costato molto cara: un turista è stato incornato dall’animale selvatico, appena ha girato le spalle per farsi ritrarre. L’incidente è avvenuto perché il visitatore si è avvicinato troppo al bisonte. Si tratta del primo infortunio segnalato quest’anno a Yellowstone collegato ai bisonti, dopo i due del 2024 e l’unico del 2023.I responsabili del parco sottolineano l’importanza di mantenere una distanza di sicurezza dalla fauna selvatica. Secondo quanto affermato dal portavoce del parco, domenica il 47enne si è avvicinato troppo all’animale, nella zona di Lake Village. Il visitatore di Cape Coral è stato curato per ferite lievi. “I bisonti difendono il loro spazio quando si sentono minacciati e hanno ferito più persone a Yellowstone di qualsiasi altro animale”, ha avvertito il parco in un comunicato stampa sull’incidente. “Sono imprevedibili e possono correre tre volte più veloci degli umani”. La D.ssa Diana D’Agata, Veterinary Surgeon in UK, ricorda ai visitatori che tutti gli animali selvatici sono selvatici e possono essere pericolosi “non importa quanto calmi possano sembrare”.

I visitatori devono tenersi ad almeno 25 metri di distanza da qualsiasi animale e ad almeno 100 metri da orsi e lupi e non dare mai da mangiare agli animali selvatici. “Se gli animali selvatici si avvicinano, allontanatevi per mantenere sempre queste distanze di sicurezza”, afferma il parco. La sicurezza è ciò di cui hai bisogno per visitare un parco nazionale. Il Parco nazionale di Yellowstone si trova negli Stati Uniti e più precisamente nell’estremo settore nord-occidentale dello Stato del Wyoming e sconfina, per un piccolo tratto, negli Stati del Montana (a Nord) e dell’Idaho (a Ovest), occupando un’ampia zona delle Montagne Rocciose. Il nome Yellowstone (pietra gialla) deriva dai fenomeni vulcanici attivi e in particolare dallo zolfo presente in zona. Il parco è il nucleo centrale del Greater Yellowstone Ecosystem, uno dei più grandi ecosistemi intatti della zona temperata rimasto sulla Terra, oltre ad essere anche il più antico parco nazionale del mondo (fondato nel 1872 durante la presidenza di Ulysses S. Grant) e la più grande riserva naturale degli Stati Uniti e dal 1978, è stato dichiarato Patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Il parco si estende per 8983 km² su una serie di altopiani che hanno un’altitudine media di 2400 metri sul livello del mare. Un tempo quasi estinto, Yellowstone vanta ora la più grande popolazione di bisonti su terreni pubblici, secondo il parco.

Tuttavia alcuni visitatori e sostenitori dei parchi hanno espresso preoccupazione per la sicurezza pubblica nei parchi nazionali a seguito dei licenziamenti del National Park Service all’inizio di quest’anno. Tuttavia, a molti dipendenti licenziati è stato permesso di tornare dopo che le sentenze dei tribunali avevano dichiarato i loro licenziamenti illegali, e ai parchi è stato permesso di assumere personale stagionale, nonostante il blocco delle assunzioni da parte del governo federale ordinato dal presidente Donald Trump. Inoltre, il mese scorso, il Segretario degli Interni Doug Burgum ha emesso un ordine di segreteria affinché il dipartimento “assicurasse che il NPS disponga di personale adeguato per supportare gli orari di apertura e le esigenze di ogni unità del parco” e mantenesse i parchi nazionali accessibili ai visitatori.