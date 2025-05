Dall’elettricista al cameriere: i 10 professionisti più introvabili

Oggi ben 3 offerte di lavoro su 4 riguardano lavori tecnici o pratici, ma oltre il 40% dei giovani li scarta a priori. Quali sono le professioni più introvabili? Il portale specializzato Skuola.net ha realizzato una top ten insieme ad ELIS, ente no profit specializzato in orientamento e formazione al lavoro

Posti di lavoro che restano…disoccupati. Un paradosso non solo italiano, ma nel quale il nostro Paese eccelle: da un lato, infatti, crescono le posizioni aperte in ambito tecnico e operativo, dall’altro però mancano sempre di più le persone formate – o anche solo interessate – a ricoprirle. Un cortocircuito che rischia di rallentare la transizione energetica, la digitalizzazione, la mobilità pubblica e persino il turismo. Non è solo questione di stipendi o condizioni, ma anche (e soprattutto) di orientamento e percezione sociale: molti giovani si allontanano da lavori che ritengono faticosi, poco “glamour” o privi di futuro.

Non è un caso che il 41% degli studenti delle scuole superiori rifiuti categoricamente di svolgere un mestiere tecnico pratico dopo il diploma, come rivela la ricerca “Dopo il Diploma” realizzata da Skuola.net in collaborazione con ELIS, realtà no profit impegnata nella formazione e nel collegamento tra scuola e mondo produttivo.

E proprio dall’osservatorio di ELIS ricaviamo il borsino delle 10 professioni particolarmente ricercate nel 2025. Un punto di vista significativo, se consideriamo che l’ente di formazione riunisce intorno a sé un consorzio di oltre 130 soggetti, tra grandi Gruppi, Pmi, Università e Centri di ricerca concentrati soprattutto nei settori digitale, energia, grandi opere, finanza e trasporti. Che hanno contribuito a formare quasi 7.000 persone nel solo 2024, con 8 su 10 di loro che hanno trovato lavoro al termine della formazione.

“I dati confermano di anno in anno che mestieri tecnici considerati da molti come una scelta di ripiego – sottolinea Pietro Cum, amministratore delegato ELIS – rappresentano professioni indispensabili allo sviluppo del Paese. Certamente richiedono qualifiche specifiche, ma l’impegno formativo è ripagato dalle reali opportunità di accesso al mondo del lavoro. Le nostre ‘Scuole dei Mestieri’, nate con il progetto Distretto Italia, dimostrano come sia possibile offrire prospettive di un lavoro buono e contemporaneamente aiutare le aziende a trovare i professionisti ‘introvabili’. Per

costruire un ponte tra talento e opportunità serve dunque ascoltare il mercato del lavoro nei suoi reali bisogni e, soprattutto, continuare a impegnarci per un cambio di paradigma che porti alla riscoperta del valore dei mestieri tecnici”.

I mestieri più “introvabili” nel 2025

Ma quali sono queste professioni più ricercate nel 2025? Nella top10, tante conferme ma anche qualche novità:

Autista di mezzi pubblici Nonostante i progressi della guida autonoma, servono ancora esseri umani alla guida dei mezzi pubblici. A patto di riuscire a convincere nuove leve: i conducenti di autobus, tram, metropolitane sono ormai introvabili: questa professione conferma la sua permanenza in classifica anche quest’anno.

Manutentore ferroviario Il manutentore ferroviario è colui che interviene su binari, scambi e strutture ferroviarie, spesso in squadre e con turni notturni. Una professione essenziale per la sicurezza, l’efficienza e la puntualità del servizio e che anche nel 2025 si conferma tra le più ricercate in assoluto.

Tecnico della fibra ottica Internet ultraveloce non si installa da solo. Il tecnico della fibra ottica è proprio colui che si occupa di installazione e manutenzione di cablaggi e connessioni ad alta velocità. Una figura fondamentale per case, scuole e aziende, che combina vecchie skill cantieristiche con le più moderne competenze digitali.

Tecnico fotovoltaico Si fa presto a dire “mettiamo i pannelli solari”. La questione è ben più complessa, per questo servono tecnici specializzati in progettazione, installazione, manutenzione e riparazione di impianti fotovoltaici che, oltre ai pannelli, si portano dietro anche batterie, inverter e tante altre apparecchiature che richiedono professionisti ben formati (e pagati).

Operatore elettrico L’elettricista si conferma uno degli introvabili anche nel 2025. Come accade nelle case dei comuni

cittadini, così anche nelle imprese non è semplice reperire elettricisti. In particolare gli impiantisti elettrici, figure che si occupano della manutenzione ordinaria e degli interventi straordinari su impianti di distribuzione a bassa e media tensione, civili e industriali. Garantendo l’approvvigionamento di energia ad abitazioni e ambienti di lavoro.

Site Manager di cantiere È il “direttore d’orchestra” di un cantiere, il punto di riferimento tecnico e gestionale che assicura l’avanzamento dei lavori nel rispetto delle norme e dei tempi. Una figura cruciale che unisce elevate competenze di livello tecnico – accessibili anche con il diploma – e capacità organizzative, sempre richiesta anche quest’anno anche per via delle “tante cose” che dovremo costruire sotto la spinta del PNRR.

Operaio di manutenzione/produzione Di meccanica e macchine è pieno l’intero Stivale: e non solo per il suo settore manifatturiero, che è comunque il secondo d’Europa per volume d’affari. Per tenere in piedi queste opere d’arte di meccanica e meccatronica servono stuoli di tecnici qualificati per linee produttive, manutenzioni meccaniche, controlli qualità. Ma, di nuovo, il numero di candidati non tiene il passo con l’atteso ricambio generazionale e la crescente domanda.

Front-Office Agent Sempre a contatto con il pubblico, gestisce check-in, prenotazioni, accoglienza e assistenza clienti. Una figura centrale in hotel, aeroporti e servizi al cittadino, ma che oggi risente della poca attrattività del settore e della scarsa propensione alle soft skill relazionali.

Cameriere di sala Sembra un mestiere semplice, ma non lo è. Servire ai tavoli richiede velocità, cortesia, organizzazione e capacità di gestire lo stress. Ma anche tanta professionalità soprattutto in tutte quelle strutture che ruotano attorno al mondo della ristorazione e dell’accoglienza alberghiera di lusso. Insomma, un mestiere sottovalutato che oggi offre opportunità di crescita professionale e, perché no, imprenditoriale.

Gestore Retail Una volta si chiamava ‘commesso’, oggi è molto di più. Il gestore retail è una figura professionale che opera nel settore della vendita al dettaglio (retail), con la responsabilità di gestirne vari aspetti, tra cui la gestione dei punti vendita e degli articoli presenti, l’assistenza ai clienti, la promozione dei prodotti e la gestione del personale. Un lavoro dinamico e operativo che però richiede visione, competenze digitali e spirito imprenditoriale. Sempre più richiesto, sempre meno scelto.