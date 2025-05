Airbnb lancia nuovi servizi: “Attenti alle commissioni”

Airbnb lancia nuovi servizi per gli utenti, con la possibilità di prenotare attraverso la piattaforma, oltre ai soggiorni, anche trattamenti estetici personalizzati, chef a domicilio, personal trainer, fotografi ecc. Una novità importante che, tuttavia, potrebbe essere accompagnata anche da alcune criticità. Lo afferma il Codacons, commentando l’annuncio odierno della società.

Incrementare l’offerta ai consumatori è senza dubbio positivo, ma occorre ricordare che Airbnb dalla vendita di tali servizi ottiene un profitto – spiega l’associazione – Nelle città dove sarà attiva la possibilità di prenotare prestazioni professionali in loco è importante che gli utenti verifichino con attenzione le tariffe praticate dagli operatori che offrono i propri servizi tramite Airbnb, e accertare che non vi siano ricarichi o speculazioni rispetto alle tariffe applicate a chi prenota in modo autonomo senza avvalersi della piattaforma.

I professionisti che aderiranno al nuovo servizio di Airbnb, inoltre, dovranno essere selezionati col massimo rigore, in modo che solo chi offre le migliori prestazioni alle tariffe più convenienti possa ottenere visibilità dalla piattaforma – conclude il Codacons