Apricena, Mola e Crispiano entrano nella rete delle Città dell’Olio

Le Comunità dell’Olio della Puglia sono sempre di numerose ed attive. La regione leader nella produzione di olio EVO in Italia, raggiunge quota 54 soci nella grande rete che riunisce oltre 520 territori olivati italiani e da un segnale forte di impegno nella diffusione della cultura dell’olio tipico e di qualità.

Apricena in provincia di Foggia, Mola di Bari in provincia di Bari e Crispiano in provincia di Taranto, sono solo le ultime città in ordine di tempo ad aver aderito alle Città dell’Olio. Il loro ingresso permette alla Puglia di posizionarsi tra le regioni più rappresentative per numero di comuni, seconda solo alla Toscana.

“Ringrazio le amministrazioni di Apricena, Mola di Bari e Crispiano per averci scelto. Aderire alle Città dell’Olio vuol dire tenere a cuore il futuro dell’olivicoltura del proprio territorio e dare un valido supporto ai produttori locali attraverso la partecipazione alle tante iniziative che mettiamo in campo per promuovere l’olio EVO, il territorio e le sue bellezze. Ringrazio di cuore Cesareo Troia per il suo straordinario impegno. È un punto di riferimento non solo per il territorio pugliese che segue con passione e perseveranza in veste di Coordinatore regionale delle Città dell’Olio della Puglia, ma anche per tutta l’associazione che rappresenta in qualità di Vice Presidente Vicario” ha dichiarato Michele Sonnessa, presidente delle Città dell’Olio.

“Sono particolarmente orgoglioso di queste nuove adesioni che confermano il grande interesse che ha la Puglia nell’essere parte attiva nelle scelte dell’associazione, dando il proprio contributo. Come Coordinamento continueremo a stimolare l’adesione alle progettualità messe in campo dall’associazione prima fra tutte la Merenda nell’Oliveta che coinvolgerà dall’11 maggio a fine giugno ben 22 Città dell’Olio pugliesi. Attraverso iniziative come questa, possiamo promuovere l’immagine del nostro extravergine come alimento di una dieta sana, elisir di lunga vita, ma anche come strumento di conoscenza e riscoperta delle risorse culturali della nostra terra, all’interno di un’offerta turistica integrata di cui l’oleoturismo è un segmento sempre più strategico” ha dichiarato Cesareo Troia Vice Presidente Vicarioe Coordinatore regionale delle Città dell’Olio della Puglia.