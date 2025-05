Bari si colora di rosa, in 25mila per la “Race for the cure”

“Ancora una volta Bari si è colorata di rosa, 25mila persone si sono iscritte alla 19esima edizione della Race for the Cure, dimostrando come sia possibile con un piccolo gesto propagare un segno tangibile di solidarietà. Numeri record per questa edizione, che testimoniamo la vicinanza di tante persone alla Komen”. Così Linda Catucci, presidente del comitato Puglia di Komen Italia, commenta la gara che si è svolta oggi a Bari.

“La Race – aggiunge – è il più grande evento di raccolta fondi per la lotta contro il tumore al seno. Questo non è un semplice primato, ma è il segno concreto di quanto insieme si possa contribuire alla salute collettiva. Ognuno ha fatto la sua parte: i medici che instancabilmente ci affiancano, gli ordini professionali, tutti gli operatori sanitari che si sono presi cura delle persone che si sono affacciate al Villaggio; le volontarie e i volontari che con abnegazione si impegnano durante tutto l’anno, le donne in rosa, cuore pulsante della Komen; le aziende, gli enti e le associazioni che ci sostengono mostrando una spiccata sensibilità verso la nostra causa sociale”.

Nel Villaggio della Salute sono stati eseguiti numerosi esami per la prevenzione tra cui 124 mammografie e 72 ecografie e sono stati individuati due casi sospetti che ora saranno approfonditi con ulteriori accertamenti. La Race non è solo corsa e camminata, nelle acque antistanti il lungomare di Bari si sono tenute anche la Veleggiata for the Cure organizzata dalla Federazione Italiana Vela e dal Circolo della Vela di Bari, e In acqua for the cure organizzata dal Circolo Canottieri Barion Sporting Club, due momenti che hanno coniugato sport e solidarietà nell’ottica di favorire una sinergia tra attività fisica in acqua e responsabilità sociale.

“Da 19 anni la Race for the Cure porta a Bari una manifestazione simbolo di forza e speranza”, ha detto il sindaco Vito Leccese.