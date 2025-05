Cucina, ricco di vitamine: in tavola il limone

Fresco e alleato della salute, oggi in tavola portiamo il limone. Frizzante, profumato e intensamente aromatico il limone è uno degli agrumi più versatili e amati nella nostra cucina. Non è solo un ingrediente chiave per dolci e dessert, ma anche un alleato prezioso nelle preparazioni salate, dove la sua acidità bilancia i sapori e dona freschezza ai piatti. Oltre al suo ruolo in cucina, il limone è un vero e proprio concentrato di benessere, capace di offrire numerosi benefici all’organismo.

In primis, il limone è una fonte straordinaria di vitamina C, essenziale per il buon funzionamento del sistema immunitario, per la produzione di collagene e per contrastare l’azione dei radicali liberi. Ma non solo, il limone è anche ricco di flavonoidi, potenti antiossidanti naturali che aiutano a ridurre l’infiammazione e a proteggere le cellule dallo stress ossidativo.

Contiene inoltre acido citrico, che favorisce la digestione e previene la formazione di calcoli renali, e una buona quantità di potassio, minerale utile per regolare la pressione sanguigna e mantenere il corretto funzionamento muscolare. Non meno importante, il limone stimola la produzione di bile e favorisce la depurazione del fegato, rendendolo perfetto anche per iniziare la giornata con un bicchiere di acqua tiepida e succo di limone. Ecco due ricette salate per portarlo in tavola.

Pesto di limone

Il pesto di limone è una variante originale del classico pesto alla genovese, da utilizzare sia come accompagnamento a crostini, sia per condire la pasta. Per iniziare, lava accuratamente un limone non trattato e grattugia solo la parte gialla della scorza, facendo attenzione a non prendere anche l’albedo (la parte bianca, più amara). Inserisci il tutto in un mixer e aggiungi circa 50 grammi di mandorle pelate (o pinoli) e 40 grammi di parmigiano grattugiato. Successivamente unisci un piccolo spicchio d’aglio (facoltativo, per chi gradisce un tocco più deciso), qualche foglia di basilico fresco e un pizzico di sale. Inizia a frullare tutto, versando circa 80 ml di olio extravergine d’oliva a filo per ottenere una consistenza cremosa e omogenea. Solo alla fine aggiungi anche il succo del limone grattugiato in precedenza e frulla ancora pochi secondi.

Pollo al limone e rosmarino

Metti da parte circa 500 grammi di petto di pollo, tagliato a fette sottili oppure a bocconcini. In una ciotola prepara la marinatura spremendo il succo di due limoni, grattugiandone la scorza e unendo due rametti di rosmarino fresco tritato finemente. Aggiungi anche uno spicchio d’aglio schiacciato, un filo abbondante di olio extravergine d’oliva, sale e pepe. Mescola tutto insieme e immergi il pollo, lasciandolo insaporire per almeno mezz’ora. Scalda bene una padella antiaderente e versa il pollo con tutta la sua marinatura. Lascialo cuocere a fuoco medio per una decina di minuti, finché non sarà dorato e tenero. Infine, aggiusta di sale e pepe, se necessario.