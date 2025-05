Noicattaro, nuovo centro sociale polivalente: lavori in corso

Prendono forma i locali di via Pirandello, strada a pochi passi da piazza Umberto I, punto di ritrovo degli anziani e sede dell’ormai “vecchio” centro aggregativo: manca poco, infatti, al trasferimento degli utenti nel nuovo centro sociale polivalente per anziani.

“Ormai i numeri sono in costante crescita – spiega il sindaco di Noicàttaro Raimondo Innamorato – e siamo ad oltre 60 utenti tra uomini e donne. L’attuale allocazione, non può più accogliere iscrizioni né può essere considerata quale luogo idoneo per tutte le attività ricreative che un centro polivalente prevede. Quello che finora è stato uno spazio aggregativo, fa un salto di qualità adeguandosi alle reali esigenze degli anziani”. Con una manifestazione di interesse è stato individuato un nuovo immobile, sottoscritto il contratto di locazione e, al momento, si sta procedendo ai lavori di adeguamento: l’area, di circa 300 mq, è suddivisa in due ampi ambienti, uno destinato a teatro e sala cinema e l’altro a laboratori e attività ricreative, con quattro ampie vetrine per l’accesso, servizi e spogliatoi.

“Grazie alla procedura conclusa, non solo disponiamo di un locale nuovo, con spazi rinnovati e idonei per le diverse attività destinate agli anziani, ma, inoltre, libereremo l’immobile sito in piazza, e attualmente dedicato a centro aggregativo, perchè possa essere in parte destinato a servizi igienici pubblici”, spiega il sindaco. “Una promessa fatta nel primo mandato e oggi finalmente mantenuta, un simbolo di un territorio che cresce culturalmente e socialmente, offrendo alle fasce più fragili opportunità e servizi che migliorano la qualità della loro vita e di tutta la comunità”, dichiara il vicesindaco Nunzio Latrofa.

“Con questi spazi realizziamo un sogno: non solo un luogo dove trascorrere il tempo, ma un’opportunità di impiegare le proprie giornate stando insieme agli altri proponendo attività ricreative che possano stimolare il corpo e la mente. Un modo per affrontare l’avanzamento dell’età in compagnia”, spiega la consigliera delegata alle attività Socio Sanitarie Marisa De Bellis.