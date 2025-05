Il 15 aprile è pervenuta alla ripartizione comunale una segnalazione di un sospetto avvelenamento in relazione al ritrovamento di bocconi o esche in via Babudri. Sulla base dell’esame anatomo- patologico “non si esclude il sospetto di avvelenamento con la presenza di sostanze nocive come il bromadiolone”: “In via cautelativa – si legge quindi in un’ordinanza del Comune – i si rende necessario installare apposita cartellonistica in prossimità di via G. Babudri, – Bari, nei pressi del civico n. 92, riportante la seguente dicitura: “Attenzione – Presenza di Esche Avvelenate”.

Il Comune ha dato mandato alla polizia locale di disporre opportuni accertamenti per poter risalire al responsabile dell’abbandono delle esche e all’Amiu di provvedere alla bonifica della zona con l’ausilio del settore della polizia giudiziaria.