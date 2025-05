Politiche del cibo: a Bari il primo focus “Dalla terra alla tavola”

Nell’ambito percorso partecipato avviato lo scorso 8 aprile con la prima assemblea pubblica della Comunità del Cibo, si terrà domani, martedì 20 maggio, alle ore 17.30, presso Spazio13, il primo focus group dal titolo “Dalla terra alla tavola: sostenibilità e cura del territorio”. L’iniziativa rientra, quindi, nel più ampio percorso di ascolto e confronto avviato dal Comune di Bari per costruire, insieme ai cittadini e ai portatori di interesse, una visione condivisa delle politiche alimentari urbane.

Quello in programma domani è il primo di tre appuntamenti promossi nella forma del focus group, aperti alla cittadinanza e ai soggetti organizzati a vario titolo interessati ai temi della produzione, della distribuzione e del recupero del cibo, nel corso dei quali saranno approfonditi temi chiave legati al cibo come leva di sostenibilità ambientale, equità sociale e promozione della salute.

Gli incontri, condotti da alcuni facilitatori, si sviluppano a partire dai contenuti emersi nel corso della prima assemblea sulla base delle istanze sollevate dai partecipanti.

Di seguito il calendario dei tre focus group previsti:

martedì 20 maggio | ore 17 – Spazio13, via Colonnello De Cristoforis

“Dalla terra alla tavola: sostenibilità e cura del territorio”: l’incontro sarà dedicato alle connessioni tra agricoltura, rigenerazione del territorio e modelli di produzione e consumo a basso impatto, con focus sull’agricoltura urbana e sulle reti di prossimità

mercoledì 28 maggio | ore 17 – Porta Futuro, ex Manifattura Tabacchi, via Ravanas

“Equità e diritto al cibo per la sostenibilità sociale”: al centro del focus group il tema dell’accesso al cibo sano per tutti, il ruolo delle mense scolastiche e delle cucine pubbliche e le politiche per contrastare la povertà alimentare

venerdì 6 giugno | ore 17 – Porta Futuro, ex Manifattura Tabacchi, via Ravanas

“Educazione alimentare e cura della salute”: il focus verterà su prevenzione, salute pubblica e stili alimentari, ma anche sul ruolo centrale della scuola, delle famiglie e delle comunità nell’educazione alimentare.

“Con questo percorso stiamo costruendo, insieme alla città, una nuova idea di benessere che parte dalle nostre tavole. Il cibo non è solo una questione privata ma un bene comune: riguarda la qualità dell’ambiente, l’equità nei diritti, la salute delle persone – dichiara il sindaco Vito Leccese -, ed è un terreno fondamentale su cui agire come comunità. Il cambiamento climatico, la tutela del territorio e la giustizia ambientale passano anche da scelte concrete e quotidiane, come quelle che riguardano il cibo”.

“Attraverso l’organizzazione di questi incontri – commenta l’assessora al Clima, alla Transizione ecologica e all’Ambiente Elda Perlino – vogliamo far emergere esperienze, conoscenze e idee per condividere la costruzione di strategie e azioni per sviluppare un sistema alimentare più sostenibile, capace di tenere insieme ambiente, salute, economia locale e inclusione in una ottica globale di sviluppo sostenibile”.

“La nostra esperienza sul campo del contrasto allo spreco alimentare – spiega il team di Farina 080 ETS, promotore e partner tecnico del percorso di partecipazione – ci ha insegnato come non sia sufficiente attivarsi solo sul piano della riduzione delle eccedenze se, parallelamente, non si agisce sul piano politico affinché si trasformino in chiave sostenibile i nostri sistemi alimentari: questo significa indagare alcuni aspetti connessi al cibo come la salute pubblica, l’equità sociale, l’economia locale, provando a costruire una pianificazione d’intervento capace di promuovere una reale transizione dei sistemi produttivi alimentari”.

Il percorso partecipativo è promosso dall’APS Farina 080 ETS, attiva a Bari dal 2014 sul contrasto allo spreco alimentare con il progetto Avanzi Popolo 2.0, e si inserisce nell’ambito del progetto “GenerAzione Cibo”, finanziato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali attraverso il Fondo per il Terzo Settore, guidato dall’associazione Terra!, insieme a diverse realtà nazionali impegnate nella sostenibilità.

Il Comune di Bari ha aderito al progetto con un atto di indirizzo della giunta comunale (DGC n. 37/2025).

Per informazioni www.politichedelcibo.bari.it.