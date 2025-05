Jamie Dinan, il magnate americano, pronto a investire nella Ssc Bari?

Archiviato anzitempo un altro campionato anonimo, l’attenzione e le speranze dei tifosi del Bari sono ora rivolte quasi esclusivamente alle vicende societarie, con l’auspicio che la famiglia De Laurentiis, attuale proprietaria del club biancorosso, possa cedere la società o aprire allingresso di nuovi soci. Da diverse settimane, infatti, circolano voci insistenti su un possibile interesse da parte di un investitore statunitense, pronto a immettere capitali freschi in riva all’Adriatico.

Secondo indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla nostra redazione, il potenziale acquirente sarebbe Jamie Dinan, noto finanziere americano, fondatore e CEO di York Capital Management, hedge fund con sede a New York. Dinan vanta una lunga esperienza nel settore finanziario e ha già mostrato interesse per il mondo dello sport: è co-proprietario dei Milwaukee Bucks (NBA) e in passato è stato coinvolto in iniziative legate al calcio europeo.

Non è un nome nuovo nel panorama calcistico italiano. Nel 2019, Dinan fece parte — insieme ad Alexander Knaster e Gianluca Vialli — della cordata CalcioInvest LLC, interessata all’acquisto della Sampdoria. Sebbene quella trattativa non andò a buon fine, confermò il suo interesse concreto verso investimenti nel calcio italiano. Non solo: Dinan è anche socio proprio di Alexander Knaster, attuale proprietario del Pisa, recentemente promosso in Serie A.

Classe 1959, originario di Baltimora (Maryland), Dinan è cresciuto in una famiglia cattolica con quattro fratelli. Dopo il diploma alla Bancroft School nel 1977, ha conseguito una laurea in Economia presso la Wharton School dell’Università della Pennsylvania nel 1981 e, successivamente, un MBA presso la Harvard Business School nel 1985.

La sua carriera nel mondo della finanza iniziò presso Donaldson, Lufkin & Jenrette, per poi proseguire a Kellner DiLeo & Co., dove si specializzò in arbitraggio di fusioni. Nel 1987, perse l’intero capitale personale di 600.000 dollari a causa del crollo di mercato, ma quattro anni dopo fondò York Capital Management, partendo con 3,6 milioni di dollari raccolti da ex colleghi. Nel giro di un decennio, il fondo superò i 600 milioni di dollari in asset gestiti. Nel 2010, Dinan vendette una quota del 33% di York a Credit Suisse per 425 milioni di dollari. Secondo Forbes, il suo patrimonio netto attuale è stimato in circa 1,9 miliardi di dollari.

Nel 2014 è diventato co-proprietario dei Milwaukee Bucks, insieme a Marc Lasry e Wes Edens. Sotto la loro guida, la franchigia ha registrato una significativa crescita, con un +68% di affluenza e un +186% di ricavi da biglietteria tra le stagioni 2013/14 e 2018/19.

Dinan è sposato con Elizabeth R. Miller e ha tre figli, tra cui Katie Dinan, nota cavallerizza a livello internazionale. Possiede diverse proprietà, tra cui una villa a Palm Beach, acquistata per circa 49 milioni di dollari nel 2021. È attivamente impegnato anche in campo filantropico, sostenendo istituzioni culturali come il Museum of the City of New York e il Lincoln Center.

Parlare di una trattativa in corso è prematuro, ma l’interesse dell’imprenditore statunitense verso il calcio italiano è ormai assodato. E Bari potrebbe rappresentare la piazza giusta per avviare una nuova avventura sportiva nel Bel Paese. Molto, naturalmente, dipenderà dalla volontà della famiglia De Laurentiis di aprire concretamente a questa possibilità, mantenendo un approccio realistico e trasparente nella valutazione della SSC Bari.

(Screen video Bloomberg)